Abstract

All information about injuries should be collected in a national injury register rigged for research. This will lead to a new national strategy for injury prevention.



We lack knowledge about the incidence of injuries after violence and accidents. How many injuries can be prevented, how are the injured and what does this cost Norway?



In 2009, the government presented a national strategy for the prevention of accidents that cause personal injury (1). The knowledge base today is fragmented, with many different data registers with great variation in quality and degree of completeness. However, the corona pandemic has shown us that it is possible both to monitor incidence at the individual level and to react quickly with targeted measures at the national level. [via Google Translate]



All informasjon om skader bør samles i et nasjonalt skaderegister rigget for forskning. Det vil lede an i en ny nasjonal strategi for skadeforebygging.



Vi har manglende kunnskap om forekomst av skader etter vold og ulykker. Hvor mange skader kan forebygges, hvordan går det med de skadde og hva koster dette Norge?



I 2009 la regjeringen fram en nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (1). Kunnskapsgrunnlaget i dag er fragmentert, med mange ulike dataregistre med stor variasjon i kvalitet og grad av kompletthet. Koronapandemien har imidlertid vist oss at det er mulig både å overvåke forekomst på individnivå samt reagere raskt med målrettede tiltak på nasjonalt nivå.

Language: no