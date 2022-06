Abstract

School shooting is one of the most difficult challenges for the modern society. Several seemingly irrelevant components -- social well-being of the family, a safe community, a relatively non-troublesome child, a well-protected school building, no apparent motivation -- are intertwined within each bloody massacre, but the signs of an upcoming rampage are yet to be identified. According to FBI statistics, active shooters, including school shooters, usually do not stand out from the majority; only a quarter of them have mental issues, in most cases the weapon was obtained legally, the time gap between the trigger event and the rampage is about a year, friends, family, and social services usually do not observe enough warning signs to report, and even in case they do, the situational check brings nothing (Silver, Simons, Craun 2018). Difficulties in identifying possible shooters are explained by the complexity and ambivalence of the prerequisites and their interactions. These include violence in the environment, observed hate, prejudice, or humiliating attitudes towards particular social groups, fierce competition, physical form and appearance issues, approval of weapons within the society, public attention to previous school shooters, school environment, and parenting issues. However, any of those factors may be present in people and groups who had never planned and would never plan a crime.



School shootings prediction and prevention are impossible without identifying the intersections of the most indicative risk factors and studying every intersection within its unique context.

The article aims to identify the most common factors contributing to the school shooting phenomenon using the social-ecological model framework. Within four levels examined by the social-ecological model -- societal, community, relationship, and individual -- the most significant factors are highlighted.



Ключевые слова: социально-экологическая модель, стрельба в школах, массовое убийство, приступ гнева, насилие в школах, оружейная культура, пол, воспитание детей



Вооруженные нападения в учебных заведениях являются одной из злободневных проблем современного общества. В каждом случае кровопролитной стрельбы в школах переплетаются внешне не связанные друг с другом факторы: социальное благополучие семьи, безопасность среды проживания, относительное спокойствие ребенка, достаточная охрана школьного здания, отсутствие видимых причин. При этом важной задачей представляется выявление признаков приближающегося приступа гнева. По статистике ФБР, так называемые "безумные стрелки", включая тех, что совершают вооруженные нападения в учебных заведениях, обычно не имеют каких-либо примечательных особенностей: лишь 25% из них страдают психическим заболеванием, оружие в большинстве случаев приобретается законно, а от события-триггера до приступа гнева проходит примерно год. При этом друзья, родственники и представители социальных служб чаще всего не замечают достаточно значимых признаков неадекватного поведения, чтобы заявить о них в соответствующие инстанции. Даже если таковые были замечены, проверки и обследования не приводят к каким-либо результатам (Silver, Simons, Craun 2018). Проблемы выявления такого типа вооруженных преступников объясняются сложностью и противоречивостью предпосылок преступления и их взаимовлияния. Среди них можно выделить следующие: насилие как фактор внешней среды; проявление ненависти, поведение, ущемляющее права или унижающее достоинство определенных социальных групп; жесткая конкуренция; недостатки физической формы и/или внешности; одобрение ношения оружия обществом; излишне повышенное внимание общественности к случаям вооруженных нападений на учебные заведения; специфика социального окружения и подходов к воспитанию. Однако под действием этих факторов может оказаться любой человек или группа людей, которые никогда в жизни не помышляли и не будут помышлять о преступлении.

