In comparison with cisgender individuals, transgender people have high indicators of suicide. The present study aimed to analyze the associated protective and risk factors. Based on a scoping review, data published in the last five years were used in the following databases: Medline, Lilacs, and PubMed. The descriptors used were: transgender persons and suicide. Of the 360 studies found, 22 met the inclusion and exclusion criteria. The results show that suicide among trans population is linked to social stressors and discrimination, prejudice, poor family acceptance and scarce job opportunities as the main explanatory factors. It was observed that depression and substance abuse have a positive correlation with suicidal behavior and suicide. Thus, it is suggested to carry out national and international research, focusing on public policies that provide a better quality of life for trans people.



Keywords: transgender persons; suicide; protective factors; risk factors



Em comparação com indivíduos cisgêneros, pessoas transgêneros apresentam altos indicadores de suicídio. Nesse sentido, o presente estudo teve como escopo analisar os fatores protetivos e de riscos imbricados no tocante ao fenômeno do suicídio. Com base em uma revisão de escopo da literatura, levantaram-se dados publicados nos últimos cinco anos, nas seguintes bases de dados: Medline, Lilacs e PubMed. Os descritores utilizados foram: transgender persons e suicide. Dos 360 estudos encontrados, 22 atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Os resultados evidenciaram que o suicídio entre a população trans relaciona-se a estressores sociais ligados à discriminação, preconceito, pouca aceitação familiar, escassas oportunidades de trabalho, sendo os principais fatores explicativos. Assim como, denota-se que depressão e abuso de substâncias possuem correlação com o comportamento suicida e o suicídio. Dessa forma, sugere-se a realização de pesquisas nacionais e internacionais, com foco em políticas públicas que proporcionem melhor qualidade de vida às pessoas trans.



Palavras-chave: pessoas transgênero; suicídio; fatores protetivos; fatores de riscos



En comparación con las personas cisgénero, las personas transgénero tienen altos índices de suicidio. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los factores protectores y de riesgo asociados. A partir de una revisión de alcance de la literatura, se utilizaron los datos publicados en los últimos cinco años en las siguientes bases de datos: Medline, Lilacs y PubMed. Los descriptores utilizados fueron: personas trans y suicidio. De los 360 estudios encontrados, 22 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados muestran que el suicidio entre la población trans está vinculado a estresores sociales y la discriminación, los prejuicios, la mala aceptación familiar, las escasas oportunidades laborales son los principales factores explicativos. Se dio cuenta de que la depresión, el abuso de sustancias tiene una correlación positiva con el comportamiento suicida y el suicidio. Así, se sugiere realizar investigaciones nacionales e internacionales, enfocadas en políticas públicas que brinden una mejor calidad de vida a las personas trans.



Palabras clave: personas transgénero; suicidio; factores de protección; factores de riesgo

