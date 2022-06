Abstract

Introduction



Traffic accidents are an important public health problem; however, little is known about their consequences.



Objective



To analyze disabilities in traffic accident victims.



Methods



Cross-sectional study, based on primary data from a sample of victims of non-fatal traffic accidents, attended at selected emergency services in Mato Grosso in September 2014. The collection instrument was based on the International Classification Checklist Functionality, Disability, and Health.



Results



228 victims of traffic accidents were evaluated, predominantly young men, motorcyclists. Body function deficiencies most affected were sensory and pain (49.3%) and neuromusculoskeletal (45.8%), while those of body structure were related to movement (85.5%); both presenting moderate severity. Regarding activity limitation and participation restriction, problems related to mobility predominated (42.0%), with moderate severity (30.5%). Among the environmental factors, services, systems, and policies stood out as barriers (66.3%) and the support and relationship with family and friends as facilitators (40.9%).



Conclusion



Approximately half of the victims of traffic accidents had disabilities. The study fills an important gap for understanding this public health problem.





===



Introdução Acidentes de trânsito são importante problema de saúde pública, contudo pouco se conhece sobre as sequelas deles decorrentes. Objetivo Analisar as deficiências e incapacidades em vítimas de acidentes de trânsito. Método Estudo transversal com base em dados primários de uma amostra de vítimas de acidentes de trânsito não fatais atendidas em serviços selecionados de urgência e emergência de Mato Grosso em setembro de 2014. O instrumento de coleta foi baseado no Checklist da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Resultados Foram avaliadas 228 vítimas de acidentes de trânsito, predominando jovens, sexo masculino, motociclistas. Deficiências de função do corpo mais comprometidas foram as sensoriais e dor (49,3%) e neuromuscoloesqueléticas (45,8%), enquanto as de estrutura do corpo relacionavam-se ao movimento (85,5%); ambas apresentando gravidade moderada. Referente à limitação de atividade e restrição à participação, predominaram problemas relacionados à mobilidade (42,0%), prevalecendo gravidade moderada (30,5%). Dentre os fatores ambientais, destacaram-se como principais barreiras os serviços, sistemas e políticas (66,3%) e, como facilitadores, o apoio e relacionamento com familiares e amigos (40,9%). Conclusão Aproximadamente metade das vítimas de acidentes de trânsito apresentou deficiências e incapacidades. O estudo preenche uma lacuna importante para a compreensão deste problema de saúde pública.

Language: pt