Background



Since the 1990s, there has been a significant increase in the production and use of motorcycles in Brazil. At the same time, the number of fatal victims of land transport accidents has increased. In 2015, motorcyclists were the main fatal victims of these accidents.

Objective



To identify the factors that motivate motorcyclists to choose the motorcycle as a means of transportation despite the risks. This study was based on the concept of motivation proposed by Bergamini and on the notion of time and space proposed by Harvey.

Method



A qualitative study, with sample selection by saturation, conducted with motorcyclists who were victims of traffic accidents in a reference trauma hospital. The data were collected through semi-structured interviews and analyzed.

Results



Fifteen motorcyclists, all men with median age of 26 years, were interviewed. The motivational factors revealed were "time", "financial aspects", "motorcycle appreciation", "only vehicle available".



Conclusion



The greatest motivation for choosing the motorcycle as a means of transportation was the possibility of generating financial savings while providing a daily gain of time, although other factors also contributed to this motivation.



Keywords:

accidents, traffic; motorcycles; motivation



Introdução A partir da década de 1990, começou a ocorrer um aumento significativo na produção e uso de motocicletas no Brasil; paralelamente, o número de vítimas fatais de acidentes de transporte terrestre aumentou. Em 2015, os motociclistas foram as principais vítimas fatais. Objetivo Identificar os fatores que motivam os motociclistas a escolher a motocicleta, apesar dos riscos, como um meio de transporte. Este estudo foi fundamentado no conceito de motivação, proposto por Bergamini, e na noção de tempo e espaço, proposta por Harvey. Método Estudo qualitativo, com seleção de amostra por saturação, desenvolvido com os motociclistas vítimas de acidentes de trânsito em um hospital de referência para trauma. O método de coleta de dados foi a entrevista, utilizando um questionário semiestruturado com análise de conteúdo. Resultados Foram entrevistados 15 motociclistas, todos homens, com mediana de idade de 26 anos. Os fatores motivacionais foram: "o tempo", "aspectos financeiros", "gosto pela motocicleta" e "único veículo disponível". Conclusão A motivação maior para o indivíduo escolher a motocicleta como meio de transporte, independentemente de ser ou não motoboy, foi a possibilidade de gerar economia financeira e, ao mesmo tempo, proporcionar um ganho de tempo no dia a dia, embora outros fatores pessoais também tenham contribuído para essa motivação.

