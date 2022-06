Abstract

Background



Violence against women is an important public health issue that has high magnitude and an impact on health.



Objective



To verify the association between intimate partner violence throughout life and women's socioeconomic and reproductive characteristics.



Method



Cross-sectional study carried out in 26 health units in the municipality of Vitória, state of Espírito Santo, Brazil, in 2014. Sample composed of 991 women, aged 20-59 years, having an intimate partner in the 12 months prior to the interview. Data on socioeconomic and reproductive characteristics and the three types of violence against women (psychological, sexual, or physical) were collected. The chi-squared test at a 5% significance level was used to analyze the data, and the Poisson regression was applied to obtain the crude and adjusted prevalence ratios for the confounding factors.



Results



The adjusted final model showed that physical, psychological and sexual violence was associated with education level, marital status, partner's refusal to use a condom during sexual intercourse, number of sexual partners in the past year, and number of children (p<0.05). The first forced sexual intercourse remained associated with sexual violence and age at first sexual intercourse was associated with physical and psychological violence.



Conclusion



Prevalence of violence against women is associated with socioeconomic and reproductive factors.



Keywords:

violence; violence against women; spouse abuse; domestic violence; intimate partner violence



===



Introdução A violência contra a mulher consiste em um importante agravo de saúde pública, com elevada magnitude e impacto na saúde. Objetivo Verificar a associação entre a violência perpetrada por parceiro íntimo ao longo da vida e as características socioeconômicas e reprodutivas da mulher. Método Estudo transversal, realizado em 2014, em 26 unidades de saúde, no município de Vitória, Espírito Santo. Amostra com 991 mulheres, de faixa etária entre 20 e 59 anos, com parceiro íntimo nos 12 meses anteriores à entrevista. Os dados socioeconômicos, as características reprodutivas e os três tipos de violência contra a mulher (psicológica, sexual ou física) foram coletados. Na análise dos dados, foram empregados o teste qui-quadrado, com nível de significância de 5%, e a regressão de Poisson, para obter as razões de prevalência bruta e ajustada para fatores de confusão. Resultados O modelo final ajustado mostrou que a violência física, psicológica e sexual se associou à escolaridade, situação conjugal, recusa do parceiro a usar preservativo nas relações sexuais, número de parceiros sexuais no último ano e número de filhos. A primeira relação sexual forçada permaneceu associada à violência sexual, assim como a idade da coitarca com a violência física e psicológica. Conclusão Prevalências de violência contra a mulher estão associadas a fatores socioeconômicos e reprodutivos.

Language: pt