Abstract

Background Frailty is considered one of the major conditions faced by ageing societies. Little has been reported about the transitions between the different frailty states in developing countries.



OBJECTIVE This study aimed to identify the factors associated with transitions between frailty states between 2006 and 2010 among older adults in Brazil.



METHOD The present investigation is part of the SABE study (Health, Well-being and Ageing). Frailty state was classified according to the Fried's criteria (nonfrail, prefrail, and frail). The final study sample was composed of 1,399 individuals representing 1,019,243 older adults in the city of Sao Paulo, Brazil. Multiple logistic regression was used to identify factors associated with changes in frailty states.



RESULTS Women were more likely to present a decline in frailty states. In the prefrail-to-nonfrail model, level of education was the most strongly associated factor. Advanced age and difficulty in performing at least one basic activity of daily living reduced in 9 and 64% the risk of becoming nonfrail, respectively.



CONCLUSION Addressing the factors associated with transition between frailty states among older adults is essential. Adequate interventions are important to reduce vulnerability and improve the health and well-being of older persons.



===



Introdução



A fragilidade é considerada uma das principais condições enfrentadas pelas sociedades que envelhecem. Poucos estudos têm explorado as transições entre os diferentes estados de fragilidade nos países em desenvolvimento.

Objetivo



Identificar os fatores associados às transições de estado de fragilidade dos idosos no Brasil no período entre 2006 e 2010.

Método



A presente investigação é parte do estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento). O estado de fragilidade foi classificado de acordo com os critérios da Fried (não frágil, pré-frágil e frágil). A amostra final era composta por 1.399 indivíduos que representam 1.019.243 idosos na cidade de São Paulo. Modelos de regressão logística binária múltiplo foram estimados para identificar os fatores associados às mudanças no estado de fragilidade.

Resultados



As mulheres eram mais propensas a declinar para o estado de fragilidade. No modelo de pré-frágil para não frágil, o nível de escolaridade foi o fator mais fortemente relacionado. Aumento na idade e dificuldade em pelo menos uma atividade básica de vida diária reduziram em 9% e 64% o risco de se tornar não frágil, respectivamente.

Conclusão



Abordar os fatores associados com as transições de estados de fragilidade entre idosos é essencial. Adequadas intervenções são importantes para reduzir vulnerabilidade e melhorar a saúde e bem-estar dos idosos.

Language: en