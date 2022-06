Abstract

INTRODUCTION: Since their French naturalization in 1969, Amerindians of French Guiana have been facing a full and fast reorganization of their way of life. Teenagers, at the forefront of this cultural transition, are challenging French school institutions, as well as cultural society and care system organizations in Amazonian French remote villages. Rates of autolytic behaviors such as toxic substance abuse or suicide attempts, but mostly completed suicides, are alarming among this adolescent population. To improve care delivery to those teenagers, a mobile child psychiatric team was implemented in 2013.



METHODS: We describe this device, its activities and the problematics encountered.



RESULTS: This team's purpose is to lead a psychiatric evaluation of teenagers in order to determine a possible psychiatric diagnosis and elaborate a care plan. Although the results are mostly encouraging, this device seems to show some limitations: lack of time dedicated to these interventions, lack of psychiatric care available for follow-up in these villages, tremendous numbers of social distress situations implicated in psychological issues. Moreover, it appears that cultural aspects must be considered in the analysis of the Amerindian adolescent population's issues and the determination of providing care.



CONCLUSION: Implementation of actions based on more educational and social levels might be a solution.



Introduction



Depuis leur naturalisation française en 1969, les Amérindiens de Guyane font face à une reconstruction rapide et complète de leur mode de vie. Les adolescents amérindiens, pris au cœur de cette transition culturelle, mettent en tension les institutions françaises, qu'elles soient scolaires, sociétales, culturelles ou médicales dans les villages reculés d'Amazonie. Les taux de comportements autolytiques, comme la consommation de toxiques ou les tentatives de suicide, mais surtout de suicides complétés, sont préoccupants. Dans ce contexte, un dispositif d'équipe mobile de psychiatrie a pu être mis en place en 2013, pour une meilleure prise en charge de ces adolescents.



Méthodes



Nous nous proposons de décrire le dispositif mis en place, son activité, et les problématiques rencontrées.



Résultats



L'enjeu du dispositif est double : dépister rapidement la problématique de l'adolescent (voire faire le diagnostic) et la conduite à tenir pour sa prise en charge. Bien que les résultats soient encourageants, ce dispositif présente de nombreuses limites qui doivent être considérées sur un plan médical, mais aussi et surtout sur un plan de l'organisation sociale.

