Abstract

Compared to the general population, patients suffering from psychosis and, in particular, those going through a First Phase of Psychosis, show a high prevalence of violent behavior against others. This first phase of psychosis is now recognized as being at high risk of violent behavior [1], compared to later phases of the disease [1], [2]. Thirty-three percent of violent behavior in psychotic patients would be committed during this period, including 16% of serious violence and a high proportion of minor violence [1]. The prevention of these behaviors in programs for the early treatment of psychotic disorders is of major importance, making it possible to reduce them, to avoid the stigmatization of patients but also to improve their social evolution. Thus, mental health services oriented towards the early management of psychotic disorders would have an essential role to play in the evaluation and prevention of violent behavior.



Alongside the risk factors for violent behavior known in the literature, such as young age, being a man, having a history of violence [1], [2] and risk factors specific to psychotic disorders , the literature has recently shown that cannabis abuse and impulsivity play a central role in violent behavior, and moreover, that they can be self-reinforcing. In this article, after a synthetic presentation of the main current data on the involvement of cannabis consumption and impulsivity in violent behavior during the first phases of psychosis, we will return to the need for rapid prevention of these behaviors during this period of onset of the disorders. [via Google Translate]

===



Comparativement à la population générale, les patients souffrant de psychose et, en particulier, ceux traversant une Première Phase de Psychose, présentent une forte prévalence de comportements violents à l'encontre d'autrui. Cette première phase de psychose est aujourd'hui reconnue comme étant à haut risque de comportements violents[1], comparé aux phases ultérieures de la maladie [1], [2]. Trente-trois pour cent des comportements violents chez les patients psychotiques seraient commis durant cette période, dont 16 % des violences graves et une forte proportion de violences mineures [1]. La prévention de ces comportements dans les programmes de traitement précoce des troubles psychotiques est d'importance majeure, permettant de les réduire, d'éviter la stigmatisation des patients mais aussi d'améliorer leur évolution sociale. Ainsi, les services de santé mentale orientés vers la prise en charge précoce des troubles psychotiques auraient un rôle essentiel à jouer, dans l'évaluation et la prévention des comportements violents.



À côté des facteurs de risque de comportements violents connus dans la littérature, tels que le jeune âge, le fait d'être un homme, de présenter des antécédents de violences [1], [2] et des facteurs de risque propres aux troubles psychotiques, la littérature a récemment montré que l'abus de cannabis et l'impulsivité jouaient un rôle central dans les comportements violents, et de surcroît, qu'ils pouvaient s'auto-alimenter. Dans cet article, après une présentation synthétique des principales données actuelles sur l'implication de la consommation de cannabis et de l'impulsivité dans les comportements violents au cours des premières phases de psychose, nous reviendrons sur la nécessité d'une prévention rapide de ces comportements durant de cette période d'apparition des troubles.

