Abstract

BACKGROUND: This study presents a relevant collective of patients with acute poisoning admitted to a medical intensive care unit (ICU) of a tertiary care center in Germany during the past two decades.



OBJECTIVES: Our study aims at providing an overview of patients' motivation for intoxication, their behavioral patterns, and subsequent treatment regimens.



MATERIALS AND METHODS: A total of 1030 patients admitted to the medical ICU of the RWTH Aachen University Hospital due to acute poisoning from January 1999 to December 2019 were included in our study. Demographic and clinical characteristics, as well as therapeutic procedures and outcomes were analyzed in detail and compared between age- and gender-related subgroups.



RESULTS: The most common substances that led to acute poisoning were medical substances, especially antidepressants. Substances varied between gender and age. The most frequent cause leading to acute poisoning in both females and males was suicidal intent associated with an intake of antidepressants. 286 patients (28%) developed ≥ 1 organ failure. The overall mortality was 2.6%. Comparing the first (1999-2009) and second decade (2010-2019), there was a distinct trend towards a more frequent intake of antidepressants and alcohol, whereas the use of benzodiazepines decreased.



CONCLUSIONS: Although the overall patient mortality was low, patients with acute poisoning accounted for nearly 10% of all ICU admissions and required valuable resources despite limited capacity.



===



Hintergrund



Die vorliegende Studie präsentiert ein Kollektiv akut intoxikierter Patienten, die in den letzten 2 Jahrzehnten auf eine medizinische Intensivstation eines tertiären Versorgungszentrums in Deutschland aufgenommen wurden.

Ziel der Arbeit



Das Ziel der Studie bestand darin, einen Überblick zur akuten Intoxikation als relevantes intensivmedizinisches Krankheitsbild und hiermit assoziierte klinische Charakteristika sowie die Prognose der betroffenen Patienten zu bieten.

Material und Methoden



Die Studienkohorte umfasst 1030 Patienten, die in den Jahren1999-2019 aufgrund einer akuten Vergiftung auf die medizinische Intensivstation der Uniklinik RWTH Aachen aufgenommen wurden. Demographische und klinische Merkmale sowie das klinische Management wurden detailliert analysiert und zwischen alters- und geschlechtsspezifischen Untergruppen verglichen.

Ergebnisse



Suizidversuche stellten die häufigste Ursache für die intensivmedizinische Aufnahme intoxikierter Patienten dar. Insbesondere führten Medikamente, v. a. Antidepressiva, zu einer akuten Vergiftung. Die Substanzen variierten hierbei je nach Geschlecht und Alter der betroffenen Patienten. In der Subgruppe der älteren Patienten stellten Benzodiazepine die am häufigsten verwendeten Substanzen dar. 286 Patienten (28 %) entwickelten ≥ 1 Organversagen. Die Gesamtmortalität betrug 2,6 %. Im Vergleich der ersten (1999-2009) mit der zweiten Dekade (2010-2019) des Beobachtungszeitraums zeigte sich ein Trend zu einer häufigeren Einnahme von Antidepressiva und Alkohol, während die Verwendung von Benzodiazepinen rückläufig war.

Diskussion



Obwohl die Gesamtmortalität im beobachteten Kollektiv gering ist, repräsentieren akut vergiftete Patienten fast 10 % aller Einweisungen auf die Intensivstation und beanspruchen insbesondere in Zeiten begrenzter Intensivkapazitäten wertvolle Ressourcen.

Language: de