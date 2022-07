Abstract

OBJECTIVE: to evaluate the elaboration and validation process of an educational video for the prevention of sexual violence in school-age adolescents.



METHOD: this is a methodological study, developed from September 2018 to February 2021 in Recife-PE. Production of the educational video was carried out according to the methodological path proposed by Kindem and Musberg. The video was submitted to content validation and face evaluation by expert judges and school-age adolescents, respectively. In the data analysis, absolute frequency, Content Validity Index and binomial test were used.



RESULTS: in content validation, agreement was satisfactory and the mean validity index for all video items was 0.92. In the face evaluation, the adolescents considered the video understandable, with a minimum agreement level of 92.3%.



CONCLUSION: the educational video elaborated was considered by the judges as valid to contribute to the knowledge and attitude of school-age adolescents regarding the prevention of sexual violence.



===



Objetivo:



evaluar el proceso de elaboración y validación de un video educativo para prevenir la violencia sexual en adolescentes en edad escolar.

Métodos:



se trata de un estudio metodológico, desarrollado entre septiembre de 2018 y febrero de 2021 en Recife-PE. La producción del video educativo se realizó de acuerdo con el recorrido metodológico propuesto por Kindem y Musberg. El video fue sometido a validación de contenido y evaluación de su aspecto a cargo de jueces especialistas y de adolescentes en edad escolar, respectivamente. En el análisis de los dados, se utilizaron frecuencias absolutas, el Índice de Validez de Contenido y la prueba binomial.

Resultados:



en la validación del contenido, la concordancia fue satisfactoria y la media del índice de validez correspondiente a todos los ítems del video fue de 0,92. En la evaluación del aspecto, los adolescentes consideraron que el video es comprensible, con un nivel de concordancia mínima del 92,3%.

Conclusión:



el video educativo que se elaboró fue considerado válido por los jueces, con el propósito de contribuir al conocimiento y la actitud de los adolescentes en edad escolar sobre la prevención de la violencia sexual.



DESCRIPTORES:

Delitos sexuales; Promoción de la salud; Tecnología educativa; Adolescentes; Educación en salud



===



Objetivo: avaliar o processo de construção e validação de um vídeo educacional para prevenção da violência sexual em adolescentes em idade escolar.



Métodos: trata-se de um estudo metodológico, desenvolvido durante o período de setembro de 2018 a fevereiro de 2021 em Recife-PE. Foi realizada a produção de vídeo educacional de acordo com a trajetória metodológica proposta por Kindem e Musberg. O vídeo foi submetido a validação de conteúdo e avaliação de aparência, por juízes especialistas e adolescentes em idade escolar, respectivamente. Na análise dos dados, utilizou-se frequência absoluta, índice de validade de conteúdo e teste binomial.



Resultados: na validação de conteúdo, a concordância foi satisfatória e a média do índice de validade para todos os itens do vídeo foi de 0,92. Na avaliação de aparência, os adolescentes consideraram o vídeo compreensível, com nível de concordância mínima de 92,3%.



Conclusão: o vídeo educacional construído foi considerado válido por juízes, para contribuir no conhecimento e atitude de adolescentes em idade escolar sobre a prevenção da violência sexual.



DESCRITORES:

Delitos sexuais; Promoção da saúde; Tecnologia educacional; Adolescentes; Educação em saúde

Language: en