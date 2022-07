Abstract

BACKGROUND: This article discusses the early diagnosis of mental disorders in connection with non-fatal intentional self-harm and suicide prevention.

AIM: To substantiate the efficacy of an intentional self-harm monitoring system as a tool for detecting mental disorders and improving access to psychiatric care for people who have attempted suicide.

METHODS: A cohort study was performed using materials obtained after the introduction of an intentional self-harm monitoring system and its implementation in the Stavropol Territory. We studied 2738 cases of intentional self-harm reported between 2016 and 2021. Study data were grouped using dual criteria based on a history of psychiatric follow-up, a history of psychiatric counseling, first/recurrent intentional self-harm, psychiatric examination after intentional self-harm, and a diagnosis of a mental disorder on psychiatric examination.

RESULTS: The official suicide attempt registration system was found to identify less than 15% of attempts. The primary incidence of mental disorders in suicide attempters was 61.4 times higher than the primary incidence of mental disorders in the general population of the Stavropol Territory. A supposedly healthy suicide attempter was 169 times more likely to be diagnosed with a mental disorder than a member of the general population. Primary diagnoses of mental disorders were 14.8 times more common in multiple suicide attempters without a diagnosis of a mental disorder at the time of the last attempt than in first-time attempters. Access to psychiatric care increases the mental disorder diagnosis rate in general and in suicide attempters in particular.

CONCLUSION: Monitoring of intentional self-harm is instrumental in the early diagnosis of mental disorders, suicide prevention, and improving access to psychiatric care for suicide attempters, also having an enormous research potential.



===



ВВЕДЕНИЕ: В настоящей статье проблема ранней диагностики психических расстройств рассматривается в связи с фактом совершения нелетального преднамеренного самоповреждения и предупреждением суицида.

ЦЕЛЬ: обосновать эффективность использования системы мониторинга преднамеренных самоповреждений как инструмента выявления психических расстройств и повышения доступности психиатрической помощи для лиц, совершивших суицидальную попытку.

МЕТОДЫ: Когортное исследование выполнено с использованием материалов, полученных от внедрения системы мониторинга преднамеренных самоповреждений и реализации её в Ставропольском крае. Изучено 2738 случаев преднамеренных самоповреждений, зарегистрированные в период с 2016 по 2021 годы. Группировка исследуемых данных выполнялась по дуальным признакам: установление диспансерного наблюдения врачом-психиатром в анамнезе, обращение за лечебно-консультативной помощью к врачу- психиатру в анамнезе, первичность/повторность текущего преднамеренного самоповреждения, проведение психиатрического освидетельствования после совершения преднамеренного самоповреждения, установление при психиатрическом освидетельствовании диагноза психического расстройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Установлено, что официальный порядок учета суицидальных попыток выявляет менее 15% попыток. Первичная заболеваемость психическими расстройствами суицидентов в 61,4 раза выше, чем первичная заболеваемость психическими расстройствами населения Ставропольского края. Совершённая условно здоровым лицом попытка суицида повышает вероятность установления у этого лица диагноза психического расстройства в 169 раз по сравнению с общей популяцией. Первичная диагностика психических расстройств при повторном совершении попытки суицида лицом, не имеющим диагноза психического расстройства на момент попытки, оказалось в 14,8 раз выше, чем при первой попытке. Доступность психиатрической помощи повышает выявляемость психических расстройств в целом, а также среди лиц, совершивших попытку суицида, в частности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мониторинг преднамеренных самоповреждений является инструментом ранней диагностики психических расстройств, профилактики суицидов, повышения доступности психиатрической помощи лицам, совершившим суицидальную попытку, имеет огромный исследовательский потенциал.



Keywords: prevention; suicide; monitoring; self-harm; psychiatric disorders

Ключевые слова: профилактика; суицид; мониторинг; самоповреждение; психические расстройства

Language: en