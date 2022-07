Abstract

BACKGROUND: Ocular blast injuries are defined as ocular damage caused by explosives. Within the military, they are considered work accidents resulting from military service, and they are therefore governed by the military disability pension system, which utilizes a specific scale.



OBJECTIVES: To study the clinical presentation and course of ocular blast injuries. To describe the particularities of forensic expertise in military settings.



METHODS: This was a retrospective study of 28 eyes of 15 military personnel with ocular blast injuries. A baseline ophthalmologic examination was performed to assess of all the eyes and the general lesions caused by the trauma. A military medicine expert opinion was obtained from the date of consolidation. The rates of permanent partial disability (PPD) and the aptitude or not for military activities were specified according to the specific scale of the military disability pension system.



RESULTS: The mean age of the victims was 27.53 years. A mine explosion was the predominant cause of ocular damage. Trauma to the ocular adnexa occurred in 4 eyes. Anterior segment injuries were noted in 19 eyes, with a mean initial visual acuity of 1/10. Posterior segment lesions occurred in 14 eyes, with a mean initial visual acuity of 0.5/10. Ruptured globes occurred in 3 eyes of 2 patients. All the victims presented with systemic lesions in addition to ocular ones. The average PPD rate was approximately 58%.



CONCLUSION: Regarding the particular clinical features of ocular blast injuries, military victims must be managed and fairly compensated according to specific regulations.



Prérequis



Les blasts oculaires sont définis par les lésions ophtalmologiques résultant d'une explosion. Dans le milieu militaire, les blasts sont considérés comme un accident de travail survenant lors du service armé, et leur indemnisation est donc régie par un barème bien spécifique.



Objectifs



Étudier les particularités cliniques et évolutives des lésions de blasts oculaires. Décrire les particularités de l'expertise médicolégale des victimes de blasts oculaires en milieu militaire.

Méthodes



Étude rétrospective concernant 28 yeux de 15 militaires victimes de blast oculaires. L'examen ophtalmologique initial a détaillé surtout les lésions systémiques et oculaires observées. L'expertise médico-militaire a été réalisée à partir de la date de consolidation. Le taux d'Incapacité permanente partielle (IPP) et l'aptitude ou non à reprendre le service militaire ont été indiqués selon le barème spécifique d'invalidité.



Résultats



L'âge moyen des victimes était de 27,53 ans. Une explosion de mine était la principale circonstance de l'accident. Les lésions des annexes de l'œil étaient présentes dans 4 yeux. Un traumatisme du segment antérieur était présent dans 19 yeux avec une acuité visuelle initiale moyenne de 1/10. L'atteinte du segment postérieur était retrouvée dans 14 yeux avec une AV initiale moyenne de 0,5/10. Un éclatement du globe oculaire était noté dans 3 yeux. Toutes les victimes avaient présenté des lésions de blast systémiques. Le taux d'IPP moyen était de 58%.



Conclusion



Du fait de la particularité clinique de blasts oculaires en milieu militaire, l'indemnisation de leurs séquelles se fait selon un barème d'invalidité physique spécifique.

