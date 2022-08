Abstract

Context:



Suicide is a phenomenon that involves several factors and impacts both the family and society.



Objective:



To analyze the trend of mortality from self-inflicted injuries in adolescents in Brazil, from 2010 to 2018.



Methods:



Ecological time series study on mortality from self-inflicted injuries in Brazilian adolescents (10-19 years of age) with data from the System of Mortality Information. The Prais-Winsten linear regression model was used.



Results:



From 2010 to 2018 there were 7,677 deaths from self-harm in adolescents in Brazil. The trend of mortality from suicide was increasing (VPA: 6.8%; 95%CI: 4.59;9.07). The average mortality rates were 2.43/100 thousand inhabitants (crude rate) and 2.40/100 thousand inhabitants (adjusted rate). The highest average mortality rates were observed in males (3.38/100 thousand inhabitants) and in the age group from 15 to 19 years old (4.07/100 thousand inhabitants).



Conclusion:



Given the increasing trend of suicide mortality among adolescents in Brazil, it is necessary to adopt effective measures to reverse this worrying epidemiological scenario.



===



Contexto:



O suicídio é um fenômeno que envolve diversos fatores e impacta tanto a família quanto a sociedade.



Objetivo:



Analisar a tendência de mortalidade por lesões autoprovocadas em adolescentes no Brasil, no período de 2010 a 2018.



Métodos:



Estudo ecológico de séries temporais sobre mortalidade por lesões autoprovocadas em adolescentes (10-19 anos de idade) brasileiros com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Empregou-se o modelo de regressão linear de Prais-Winsten.



Resultados:



De 2010 a 2018 ocorreram 7.677 óbitos por lesões autoprovocadas em adolescentes no Brasil. A tendência de mortalidade por suicídio foi crescente (VPA: 6,8%; IC95%: 4,59;9,07). As médias das taxas de mortalidade foram de 2,43/100 mil habitantes (taxa bruta) e 2,40/100 mil habitantes (taxa ajustada). As maiores taxas médias de mortalidade foram observadas no sexo masculino (3,38/100 mil habitantes) e na faixa etária de 15 a 19 anos (4,07/100 mil habitantes).



Conclusão:



Frente à tendência de aumento da tendencia de mortalidade por suicídio entre adolescentes no Brasil, é necessário adotar medidas efetivas para a reversão desse preocupante cenário epidemiológico.

Language: pt