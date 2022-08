Abstract

BACKGROUND: Suicide is a widespread phenomenon that affects persons of all ages, and it has become a major public health problem in Morocco.



OBJECTIVES: This study aims to describe the epidemiological profile of suicide attempters in Morocco, as well as the identification of associated factors.



METHODS: The present work is a systematic review that was conducted according to the recommendations of the "Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis (2009)", including articles dealing with suicide attempts in Morocco that meet the usual inclusion criteria. The PubMed, ScienceDirect and Scopus databases were searched; articles had to be written in English or French. Additional studies were manually identified through via Google Scholar. Quality assessment of the included studies was carried out according to the NIH Assessment Tool. The review protocol was registered in PROSPERO (CRD42020165493).



RESULTS: Twenty studies were selected. Adults and adolescents are the age groups most affected by suicide. That said, the phenomenon mainly concerns children over 10 years of age. In some studies, more than 90% of the cases involve females, and they are more numerous in urban than in rural settings, and single individuals are more affected than married people. As for children and adolescents, most of them had divorced parents, and more than 50% of suicidal persons of all ages had a low socio-economic level. Although females are more likely than males to commit suicide, males are more exposed to death due to the violent means used.



CONCLUSIONS: Because of the alarming rate of suicide in our country, nationwide prevention strategies are called for.



Introduction



Le suicide représente un phénomène répandu qui touche tous les âges. Il est devenu un problème majeur de santé publique au Maroc.

Objectifs



Cette étude vise à décrire le profil épidémiologique des personnes ayant fait une tentative de suicide au Maroc et à identifier les facteurs associés.

Méthodes



Ce travail est une revue systématique de la littérature réalisée selon les recommandations du Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis (2009). Les articles qui traitent des tentatives de suicide au Maroc et qui répondent aux critères d'inclusion établis ont été inclus. La recherche a été effectuée dans les bases de données PubMed, ScienceDirect, Scopus, sur des articles rédigés en anglais ou en français. Des études supplémentaires ont été identifiées par des recherches manuelles sur Google Scholar. L'évaluation de la qualité des articles a été faite selon le NIH Assessment Tool. Le protocole de cette revue de littérature a été enregistré dans le registre PROSPERO (CRD42020165493).

Résultats



Vingt études ont été sélectionnées. Les adultes et les adolescents sont les groupes d'âge les plus touchés par le suicide. Cependant, ce phénomène concerne principalement les enfants de plus de 10 ans. L'acte suicidaire est marqué par la prédominance féminine qui peut atteindre plus de 90 % des cas dans certaines études, ainsi que par l'origine urbaine des suicidés. En ce qui concerne le statut marital, les célibataires sont les plus touchés. Quant aux enfants et aux adolescents, la plupart avaient des parents divorcés, et plus de 50 % des personnes suicidaires de tous âges avaient un faible niveau socio-économique. Bien que les femmes soient plus susceptibles de se suicider, les hommes ont plus souvent recours à un moyen violent.

Conclusions



En raison du taux alarmant de suicide dans notre pays, des stratégies nationales doivent être adoptées pour le prévenir.

Language: fr