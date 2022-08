Abstract

INTRODUCTION: Falling is a public health problem that could be prevented by screening at-risk populations. Several tools exist, some of which assess lower urinary tract symptoms (LUTS). Our aim was to examine knowledge and practice regarding the assessment of LUTS when screening for fall risk in older people.



MATERIALS AND METHODS: The knowledge and practices of geriatric caregivers regarding falls risk screening were surveyed by an online self-administered questionnaire, consisting of 6 to 29 questions depending on the responses. A descriptive analysis of the responses was performed.



RESULTS: Of 120 caregivers approached, 71 responded to the questionnaire (92% female, median age 44 years [40.5-50.7]). Most respondents were nurses (58%). 51 were aware of at least one fall risk screening tool, and 23 felt they assessed at least one LUTS. The 3 most known tools were the Timed up and go test (n=16), the unipodal stance time (n=10) and the Morse scale (n=8). 33 used fall risk screening tools, and 15 felt they assessed at least one SBAU. The 3 most used tools were the Timed up and go test (n=6), the STRATIFY scale (n=5) and the Morse scale (n=4).



CONCLUSION: Most fall risk screening tools known or used by caregivers involved in the care of the older adult do not assess LUTS.



===



Introduction



La chute est une problématique de santé publique, qui pourrait être prévenue notamment par un dépistage dans les populations à risque. Plusieurs outils existent, dont certains évaluent les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU). Notre objectif était d'examiner les connaissances et les pratiques concernant l'évaluation des SBAU lors du dépistage du risque de chute chez les personnes âgées.



Matériel et méthodes



Les connaissances et pratiques de soignants en gériatrie concernant le dépistage du risque de chute ont été interrogées par un auto-questionnaire en ligne, comprenant de 6 à 29 questions en fonction des réponses apportées. Une analyse descriptive des réponses a été réalisée.



Résultats



Sur 120 soignants sollicités, 72 ont répondu au questionnaire (92 % de femmes, âge médian 44 ans [40,5-50,7]). La majorité des répondants étaient des infirmiers (58 %). 51 connaissaient au moins un outil de dépistage du risque de chute, et 23 estimaient qu'ils évaluaient au moins un SBAU. Les 3 outils les plus connus étaient le Timed up and go test (n = 16), la durée d'appui unipodal (n = 10) et l'échelle de Morse (n = 8). 33 utilisaient des outils de dépistage du risque de chute, et 15 estimaient qu'ils évaluaient au moins un SBAU. Les 3 outils les plus utilisés étaient le Timed up and go test (n = 6), l'échelle STRATIFY (n = 5) et l'échelle de Morse (n = 4).



Conclusion



La majorité des outils de dépistage du risque de chute connus ou utilisés par les soignants impliqués dans la prise en charge des personnes âgées n'évaluent pas les SBAU.

Language: fr