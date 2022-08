Abstract

Little information is known about Deaf Women's experiences of gender violence in Mexico. This qualitative study explores perceptions of gender violence among this population group and offers a general description of factors that intervene in gender violence against Deaf women.



RESULTS suggest that communication barriers, discrimination, legal vulnerability and social isolation, are virtually unknown throughout Mexican society, even within institutions working to eradicate gender violence and in the general population. In addition, this study identified factors that directly or indirectly lead Deaf women to experience violence, including substance abuse, negative interpersonal relationships and overprotection within family, educational, work and social environments.



RESULTS are discussed to further the development of interventions targeting Deaf women in Mexico.



Se cuenta con poca información sobre las experiencias de violencia de género de las mujeres Sordas en México. Este estudio cualitativo explora las percepciones acerca de tales experiencias en este grupo de población y ofrece una descripción general de los factores que intervienen en esa clase de conducta. Los resultados sugieren que las barreras de comunicación, la discriminación, la vulnerabilidad legal y el aislamiento social son prácticamente desconocidas en la sociedad mexicana, incluso dentro de las instituciones que trabajan para erradicar la violencia de género en la población en general. Además, este estudio identificó factores que directa o indirectamente llevan a las mujeres Sordas a experimentar violencia, incluido el abuso de sustancias, las relaciones interpersonales negativas y la sobreprotección dentro de los entornos familiar, educativo, laboral y social. Se discuten los resultados para promover el desarrollo de intervenciones dirigidas a las mujeres Sordas en México.

Language: es