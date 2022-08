Abstract

The concluding observations issuance by the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women is arguably the single most important activity of this human rights treaty body. It provides an opportunity to deliver a comprehensive overview of the status of human rights protection for women in a state party and the submission of forms of guidance that can stimulate systemic advancement.



Although the Committee recognizes and welcomes the efforts of Colombia in undertaking legislative reforms in the health, education, and service sectors to eradicate discriminatory gender stereotypes, access for women to justice, especially in cases of sexual and domestic violence, guarantees for participation in political and public life, and other actions for the fulfillment of their rights, there are still serious concerns about gross human rights violations taking place in the country; one the most complex issue is sexual violence in the context of the armed conflict as many non-state actors are still using these brutal practices to achieve military purposes and as spoils of war.



This paper aims to analyze the causes of conflict-related sexual violence, how they constitute a form of prejudice and the intersectionality of this phenomenon with other forms of discrimination against women. Finally, it introduces some recommendations on additional related issues that seem to have been omitted by the Committee, even though they constitute severe breaches of the obligations and duties of the government under international law.



Las observaciones finales emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer son posiblemente una de las actividades más importantes de este órgano en la protección de los derechos humanos. Estos permiten elaborar una descripción general integral del estado de la protección de los derechos humanos de las mujeres en los estados parte, además de la elaboración de recomendaciones para estimular el avance sistémico hacia la protección de sus derechos.



Si bien el Comité reconoce y saluda los esfuerzos de Colombia por emprender reformas legislativas en los sectores de salud, educación y servicios para erradicar los discriminatorios estereotipos de género, el acceso de las mujeres a la justicia, especialmente en casos de violencia sexual e intrafamiliar, garantías para la participación en la vida política y la vida pública y otras acciones para el cumplimiento de sus derechos, aún existen serias preocupaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en el país; uno de los temas más complejos es la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, ya que muchos actores no estatales siguen utilizando estas prácticas brutales para lograr fines militares y como botín de guerra.



El presente trabajo tiene como objetivo analizar las causas de la violencia sexual relacionada con la guerra, cómo constituyen en una forma de prejuicio y la interseccionalidad de este fenómeno con otras formas de discriminación contra las mujeres. Finalmente, introduce algunas recomendaciones sobre temas adicionales relacionados que parecen haber sido omitidos por el Comité, a pesar de que constituyen violaciones graves de las obligaciones y deberes del estado bajo el derecho internacional.

