Abstract

OBJECTIVE



The aim of this paper is to analyze the lifetime and past 12-month prevalence rates of suicidal behavior (suicidal ideation, suicide plans and suicidal attempt) and associated factors among medical students at the Federal University of Rio de Janeiro.



Methods



Sectional study was applied to a representative and random set (n = 324) of 1,217 medical students between April and November of 2019. The data were collected by five researchers through in-person interviews with 296 of 324 volunteers (participation rate of 91.4%), using the Multisite Intervention Study on Suicidal Behavior interview to assess suicidal behavior, the PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) to assess major depressive episode, and ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) to assess substance use and abuse. A logistic regression model was used to calculate associations.



Results



The rates of past-12 month were found to be 18.9% (CI 95%: 14.9-23.8) for ideation, 6.1% (CI 95%: 3.9-9.4) for suicide plans and 1.7% (CI 95%: 0.7-4.1) for suicidal attempts. The lifetime prevalence rates were 27.7% (CI 95%: 22,9-33,0) for suicidal ideation, 12.5% (CI 95%: 9.2-16.7) for plans and 5.7% (CI 95%: 3.6-9.0) for suicidal attempts. These rates are higher than the measured results among medical students in Brazil. The factors associated in the final analysis were the major depressive episode and current psychological treatment.



Conclusions



The association between mental health treatment and major depressive episode suggest that the universities should implement suicidal behavior prevention programs.



===





Objetivo O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de comportamento suicida (ideação, plano e tentativa) nos últimos 12 meses e ao longo da vida e fatores associados entre alunos de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Métodos Um estudo seccional foi desenvolvido em uma amostra representativa e aleatória (n = 324) de 1.217 estudantes de Medicina da UFRJ entre abril e novembro de 2019. Os dados foram coletados por cinco pesquisadores em uma entrevista presencial com 296 alunos (taxa de participação de 91,4%), usando um questionário do Estudo Multicêntrico de Intervenção no Comportamento Suicida para avaliar o comportamento suicida, o PHQ-9 (Questionário de Saúde do Paciente-9) para avaliar o episódio depressivo maior e o ASSIST (Teste de Triagem do Envolvimento com Substâncias) para aferir o uso e abuso de substâncias. Para a avaliação das associações, utilizou-se o modelo de regressão logística. Resultados As prevalências nos últimos 12 meses foram de 18,9% (IC de 95%: 14,9-23,8) para ideação, 6,1% (IC de 95%: 3,9-9,4) para plano e 1,7% (IC de 95%: 0,7-4,1) para tentativa de suicídio. As prevalências ao longo da vida foram de 27,7% (IC de 95%: 22,9-33,0) para ideação, 12,5% (IC de 95%: 9,2-16,7) para plano e 5,7% (IC de 95%: 3,6-9,0) para tentativa de suicídio. Os resultados encontrados foram maiores que os achados dos estudos nacionais. O episódio depressivo maior e o tratamento psicológico atual foram associados ao comportamento suicida na análise final. Conclusões A associação com tratamento em saúde mental e episódio depressivo maior sugere que as universidades deveriam implementar programas para a prevenção do comportamento suicida.

Language: pt