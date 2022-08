Abstract

One of the main challenges of public policy management is to transform intentions into actions. It is a complex system characterized by autonomous agents, multiplicity of actors, conflicting interests, shared power, among other aspects that generate a gap between formulation and implementation. In this context, the dynamics of interactions and the way they are managed have essential implications for the results. This study explores concepts of public policy, interactions and complex adaptive systems to analyze how interactions determined by tightly and loosely coupled systems influenced the development of a public security policy. Data were collected through interviews, non-participant observation and documents, and were analyzed using narrative analysis techniques and document analysis.



RESULTS revealed that although the formulation of public policy represents a juxtaposed system and its implementation, a loosely coupled system, excessive systematization and structural difficulties inherent to public management limits its implementation. Achieving more effective results permeates the formation of interaction networks that balance formal standards with the necessary flexibility to allow contributions arising from informal interactions and, consequently, from the learning of the implementers.



Um dos principais desafios da gestão de políticas públicas está em transformar intenções em ações. Trata-se de um sistema complexo caracterizado por agentes autônomos, multiplicidade de atores, interesses conflitantes, poder compartilhado, entre outros aspectos que geram uma lacuna entre formulação e implementação. Neste contexto, a dinamicidade das interações e a maneira com que elas são administradas têm implicações essenciais nos resultados. Este estudo explora conceitos de políticas públicas, interações e sistemas adaptativos complexos para analisar como as interações determinadas por sistemas justapostos e sistemas frouxamente articulados influenciaram o desenvolvimento de uma Política Pública de Segurança. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, observação não participante e documentos, e foram analisados por meio de técnicas de análise de narrativa e análise documental. Resultados revelaram que, embora a formulação da política pública represente um sistema justaposto e a sua implementação, um sistema frouxamente articulado, a excessiva sistematização e dificuldades estruturais próprias da gestão pública limitam o alcance dos resultados. O alcance de resultados mais efetivos perpassa a formação de redes de interações que equilibrem padrões formais com a flexibilidade necessária para permitir contribuições advindas da capacidade de aprendizado dos implementadores.

