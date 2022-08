Abstract

OBJECTIVE: To describe poisoning by acetaminophen combined with other drugs and to analyze factors associated with severe drug interactions.



METHODS: Cases of poisoning involving acetaminophen available in the 2017 Notifiable Diseases Information System were analyzed. Records containing association with pesticides, food, alcohol, and drugs of abuse were excluded. The medications related to poisoning were identified, coded and grouped according to the Anatomical Therapeutic Chemical classification system. Intensity of the interaction was analyzed to determine its severity according to Micromedex®. To investigate the factors associated with severe drug interactions, we estimated the prevalence ratios (PRs) by means of Poisson regression, which considered the following variables: region, age group, gender, ethnicity, month of occurrence, day of the week, association with analgesics, association with anti-inflammatories, and suicide attempts.



RESULTS: In 2017, 763 notifications of poisoning by acetaminophen combined with other drugs were identified. There were 5.6 cases of attempted suicide for each unintentional case. The multivariate analysis indicated that severe drug interactions were more frequent in those aged over 37 years old (PR=2.73; 95% CI 1.35-5.54), and users of analgesics (PR=2.56; 95% CI 1.52-4.30) and of anti-inflammatory drugs (PR=4.04; 95% CI 2.41-6.78).



CONCLUSION: Serious drug interactions in cases of acetaminophen poisoning have been associated with analgesics, anti-inflammatory drugs, adults, and suicide attempts.





Keywords: poisoning; acetaminophen; pharmacovigilance. Drug interactions; database; suicide attempted.



Objetivo: Descrever as intoxicações de paracetmol associadas a outros medicamentos e analisar os fatores associados às interações medicamentosas graves. Métodos: Foram analisados os casos de intoxicação envolvendo paracetamol disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2017. Foram excluídos os registros contendo associação com agrotóxicos, alimentos, álcool e drogas de abusos. Os medicamentos relacionados às intoxicações foram identificados, codificados e agrupados de acordo com a classificação Anatomical Therapeutic Chemical. A intensidade da interação foi analisada para determinar a gravidade de acordo com o Micromedex®. Para investigar os fatores associados às interações medicamentosas graves, estimamos as razões de prevalência (RP) por regressão de Poisson, a qual considerou as seguintes variáveis: região, faixa-etária, sexo, etnia, mês de ocorrência, dia da semana, associação com analgésicos, associação com antiinflamatórios e tentativas de suicídio. Resultados: Em 2017, foram identificadas 763 notificações de intoxicações por paracetamol com outros medicamentos. Ocorreram 5,6 casos de tentativa suicídio por um caso não intencional. A análise multivariada indicou que as interações medicamentosas graves foram mais frequentes na idade maior que 37 anos (RP = 2,73; IC 95% 1,35-5,54), usuários de analgésicos (RP= 2,56; IC 95% 1,52-4,3) e usuários de antiinflamtórios (RP = 4,04; IC 95% 2,41-6,78). Conclusão: Interações medicamentosas graves em casos de intoxicação por paracetamol têm sido associadas a analgésicos, anti inflamatórios, adultos e tentativas de suicídio.

Language: en