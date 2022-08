Abstract

The characteristics and results of a study maid thanks to the aids of the Spanish Government Delegation of Natio­nal Plan on Drugs and focused on the analysis of video clips submitted bay university students to the competition "Drogas: tu punto de mira" organised by the Spanish association PDS-Promoción y Desarrollo Social, about drug use are collected in this article.



OBJECTIVE. To know the dominant representation derived from these videoclips about the reasons and meanings of the consumption of psychotropic substances, addictive behaviors and the arguments used to avoid or reduce this consumption.



METHOD. By applying messages analysis techniques, the total number of videoclips submitted to the contest in each of its editions from 2012 to 2016 (494) have been analyzed. The analysis questionnaire considers both categorical variables of a formal nature and narrative content (characters, referents, consumption context represented) allowing the quantitative exploitation of the results obtained.



RESULTS and Con­clusions. The results seem to point towards an evolution of video clips, moving from an initial interpretative model closely associated with the health-avoidance vision, to a proposal that we could call cultural-alternative. It is also observed an increasing weight of video clips made by women, although these hypotheses should be verified or falsified in subsequent analysis.



Se recogen en este artículo las características y resultados de un estudio realizado en el marco de las ayudas otorgadas por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas a entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal para la realización de programas supracomunitario sobre drogodependencias. El estudio se centra en el análisis de los videoclips presentados por jóvenes universitarios al concurso "Drogas: tu punto de mira" organizado por la asociación española PDS-Promoción y Desarrollo Social. Objetivo. Conocer la representación dominante que se deriva de esos videoclips sobre las razones y significados del consumo de sustancias psicotrópicas, sobre las conductas adictivas, y sobre el argumentario empleado para evitar o reducir ese consumo. Método. Mediante la aplicación de técnicas de análisis de mensajes se han analizado el total de videoclips presentados al concurso en las ediciones celebradas entre 2012 y 2016 (494). El cuestionario de análisis tiene en cuenta tanto variables de naturaleza formal como de contenido narrativo (protagonistas, referentes, contextos de consumo), permitiendo la explotación cuantitativa de los resultados obtenidos. Resultados y conclusiones. Los resultados apuntan hacia una evolución del relato de los videoclips, pasando de un modelo interpretativo inicial muy asociado a la visión sanita­rio-evitativa a una propuesta que podríamos denominar cultural-alternativa. Se observa también un peso creciente de los videoclips realizados por mujeres, si bien estos resultados deberían constituirse como hipótesis a verificar o falsar en posteriores análisis.

Language: es