Abstract

Correction: BMC Pharmacol Toxicol 23, 49 (2022)



https://doi.org/10.1186/s40360-022-00588-0



Following publication of the original article [1], the authors identified some errors in Figs. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The correct figures are freely available via DOI:

10.1186/s40360-022-00608-z

Language: en