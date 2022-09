Abstract

INTRODUCTION: In Germany, the prevalence rates for alcohol use disorders amount to approx. 6%, while about 3% are diagnosed as being alcohol dependent. Only 10% of the patients are undergoing treatment. There are apparent deficits with respect to early interventions. The internet presence of "Ohne Alkohol mit Nathalie" (OAmN) (Abstinence with Nathalie) ameliorates options for early treatment interventions using a web-based design; however, this intervention has not been evaluated to date, especially with respect to previous treatments.



METHODS: Over a 4-week period, 4 different channels of OAmN posted announcements for a survey participation introducing a link leading to a web-based survey questionnaire on the domain oamn.jetzt. The questionnaire offered open and closed as well as multiple choice questions regarding alcohol use patterns and attempts to change the problematic drinking behavior.



RESULTS: Out of 2022 participants 84.3% (n = 1705) stated to have or have had a problem with alcohol use, 17.7% (n = 302) had a diagnosis of alcohol dependence by a physician or psychologist and only 21% (n = 529) had been in therapy before. The majority of responders (85.5%, n = 1457) had stopped alcohol use before participating in the survey. Most of them (48.5%, n = 705) were assisted by OAmN, 97.5% (n = 1662) had been employed while having the abovementioned problem use of alcohol, 34.3% (n = 570) rated their job performance as "very good" and 43.2% (n = 718) as "good".



DISCUSSION: This pilot study revealed that OAmN can reach people affected by problematic drinking behavior who had not been in contact with the professional medical system for addiction treatment despite having a problematic alcohol use combined with the willingness to quit.



===



Einleitung



Die Prävalenzraten für Alkoholgebrauchsstörungen liegen in Deutschland bei ca. 6 %, alkoholabhängig sind ca. 3 %. Nur ca. 10 % der Patienten befinden sich in suchtmedizinischer Therapie. In der Früherkennung und -intervention besteht zudem eine deutliche Unterversorgung. Eine bislang nicht evaluierte Ergänzung zu bestehenden Interventionsangeboten ist der außerhalb der professionellen Suchthilfe von einer ehemaligen Betroffenen entwickelte Internetauftritt "Ohne Alkohol mit Nathalie" (OAmN). Die vorliegende Pilotstudie hatte zum Ziel, herauszufinden, ob die Nutzer der OAmN-Angebote zu jenen zählen, die bisher vom Suchthilfesystem nicht erreicht werden konnten.

Methoden



Innerhalb von vier Wochen wurden Nutzer auf vier verschiedenen OAmN-Kanälen dazu aufgerufen, sich an einer anonymen Befragung zu beteiligen. Ein Link führte jeweils zu einem webbasierten Fragebogen. Dieser umfasste offene, geschlossene sowie Multiple-Choice-Fragen zum Konsummuster von Alkohol und bisherigen Therapiebemühungen.

Ergebnisse



Von 2022 Teilnehmern gaben 84,3 % (n = 1705) an, ein "Alkoholproblem" zu haben oder es gehabt zu haben. Davon hatten 17,7 % (n = 302) die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit und 21 % (n = 529) Therapieerfahrung. Sistiert hatten ihren Alkoholkonsum zum Zeitpunkt der Befragung 85,5 % (n = 1457) der Betroffenen. Die meisten davon (48,5 %, n = 705) mithilfe von OAmN. 97,5 % (n = 1662) waren während ihrer Konsumzeit berufstätig und haben aus eigener Sicht zu 34,3 % (n = 570) "sehr gut", zu 43,2 % (n = 718) "gut" funktioniert.

Diskussion



Die Pilotstudie zeigt, dass webbasierte Angebote wie OAmN Menschen erreichen können, die durch Angebote des etablierten Suchthilfesystems nicht erreicht werden, obwohl eine alkoholbezogene Störung vorliegt und eine Bereitschaft zur Verhaltensänderung im Hinblick auf den Alkoholkonsum besteht.

Language: de