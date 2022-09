Abstract

Parabenizamos os autores do artigo 'Custos das Autorizações de Internação Hospitalar por quedas de idosos no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2000-2020: um estudo descritivo', desenvolvido por Lima et al.1 e publicado na edição número 1, volume 31 desta revista. Trata-se de um trabalho muito bem escrito, de agradável leitura e, apesar de ser um estudo de macrocusteio ou top-down - e, portanto, com limitações na precisão, em se tratando de tecnologias em saúde - ele permite visualizar o panorama dos custos das quedas na população idosa brasileira.



We congratulate the authors of the article 'Costs of Hospital Admission Authorizations due to falls among older people within the Brazilian National Health System, Brazil, 2000-2020: a descriptive study', developed by Lima et al.1 and published in Issue No. 1, Volume 31 of this journal. It is a very well written and pleasant to read article and, despite being a macro or top-down study, therefore having limitations regarding accuracy with regard to health technologies, it allows us to visualize a panorama of the costs of falls among the Brazilian elderly.



We examined the study based on the evaluation tool proposed by Silva et al.,2 described in their article 'Economic evaluation of health technologies: checklist for critical analysis of published articles'. The methodological quality of the study is so clear that we consider that it meets most of evaluation criteria proposed in the checklist that are pertinent to this type of study.



We would like to suggest that, although total costs were adjusted according to the Broad National Consumer Price Index (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA), we believe that they could have been converted to US dollars, as this is a less volatile currency than the Brazilian real (BRL). Moreover, the authors could have used methods to extrapolate the results over the long term, thus giving us a perspective of the problem of falls in the future.



Examinamos o estudo à luz da ferramenta de avaliação proposta por Silva et al.,2 descrita no artigo 'Estudos de avaliação econômica de tecnologias em saúde: roteiro para análise crítica'. Entre os critérios de avaliação do roteiro proposto pertinentes ao tipo do estudo, consideramos que ele atende à maioria dos itens apontados pelos autores, tão clara é a qualidade metodológica da pesquisa.



Como sugestões a apresentar, embora os custos totais tenham sido ajustados segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acreditamos que seus valores poderiam ter sido convertidos para dólares, moeda menos volátil que o real. Igualmente, poderiam ter sido utilizados métodos de extrapolação dos resultados no longo prazo, dando-nos uma perspectiva do problema das quedas no futuro.



A leitura do artigo levou-nos a refletir sobre o papel da Atenção Primária à Saúde na redução dos custos com quedas de idosos, dada a existência de programas como Atenção Domiciliar e Atenção Farmacêutica, que podem atuar no sentido de se reduzir o tempo de hospitalização e na prevenção de quedas. Sugerimos que, em um próximo estudo, seja abordado o papel dessas iniciativas na redução dos impactos financeiros referentes às quedas.

