When a disciple of Clio addresses an audience made up of magistrates, educators, police officers, psychologists, child psychiatrists, we listen with horror to the stories of abuses committed by children or adolescents in the Middle Ages, in the Modern period or the 19th century. If the intervention is followed by a debate, past the astonishment caused by the "chronological exoticism" of the situations presented, it appears that each specialist ends up being persuaded to experience a confrontation.

In fact, historians do not really answer the question posed: can we say that juvenile delinquents are more violent today than before? Either, they expose some singular cases from the annals of crime like this "Boucherie de Jully", to use the title of Le Figaro, where on December 10, 1909, in this small village of Yonne, two cowherd boys, aged 14 and 16 years old, massacred five people with revolvers and axes, notably cutting the

Even when considered for a given period and space, the notion of violence is much too vague and the term violence covers too many different meanings to constitute an effective concept. We are always, to use Frédéric Chauvaud's expression, before a kaleidoscope [8]. It is necessary to distinguish between various forms of violence. To stick to a minimalist taxonomy, can we subsume the collective violence directed against the State or its representatives?



Quand un disciple de Clio s'adresse à un auditoire composé de magistrats, d'éducateurs, de policiers, de psychologues, de pédopsychiatres, on écoute avec effroi les récits des exactions commises par des enfants ou des adolescents au Moyen-Âge, à l'époque Moderne ou au xixe siècle. Si l'intervention est suivie d'un débat, passé l'étonnement provoqué devant " l'exotisme chronologique " des situations présentées, il apparaît que chaque spécialiste finit par être persuadé de vivre une confrontation

En fait, les historiens ne répondent pas véritablement à la question posée : peut-on dire que les mineurs délinquants sont aujourd'hui plus violents qu'auparavant ? Soit, ils exposent quelques affaires singulières issues des annales du crime comme cette " Boucherie de Jully ", pour reprendre le titre du Figaro, où le 10 décembre 1909, dans ce petit village de l'Yonne, deux garçons vachers, âgés de 14 et 16 ans, massacrent cinq personnes à coups de revolver et de hache, tranchant notamment la...



Même lorsqu'on l'envisage pour une période et un espace donnés, la notion de violence est beaucoup trop vague et le terme de violence recouvre trop d'acceptions diverses pour constituer un concept opérant. Nous sommes toujours, pour reprendre l'expression de Frédéric Chauvaud, devant un kaléidoscope [8]. Il est nécessaire de distinguer diverses formes de violence. Pour s'en tenir à une taxinomie minimaliste, peut-on subsumer les violences collectives dirigées contre l'État ou ses représentants...

