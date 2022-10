Abstract

INTRODUCTION: Sexual violence can be followed by different levels of gynecological care. Our objective was to characterise gynecological care and to identify the related factors among women who had reported sexual violence.



METHODS: Twenty-five semi-structured interviews were conducted among adult women who reported sexual violence during childhood or as adults. Topics addressed included gynecological health, gynecological care and experienced violence, Results. Interviewed women, aged 20-60, had a good professional integration and a high level of education. The violence had often been committed by a relative or acquaintance. For the women interviewed, the least use of gynecological care was motivated by a desire to avoid the gynecological examination. Among women who had regular check-ups, the desire to conform to the norm explained their need for gynecological check-ups, which was similar to that of women who had never been subjected to violence. Lastly, some care pathways were characterised by multiple recourse of gynecological care for complaints with identical motives. The women interviewed expected professionals to spontaneously identify the violence they had suffered and the gynecological consequences attributed to such violence.



CONCLUSION: Individual and interpersonal differences in levels of gynecological care use were related to the characteristics of the violence and its perceived effects on gynecological health. It would be interesting to extend this research by examining the care pathways of women with other socioeconomic characteristics. A quantitative study would measure the association between violence and the use of gynecological care.



===



Introduction. Les antécédents de violences sexuelles peuvent être associés à des différences de recours au suivi gynécologique. L'objectif de cette étude était de caractériser le recours au soin gynécologique et d'identifier les facteurs associés chez les femmes ayant rapporté des violences sexuelles.



Méthodes. 25 entretiens semi-structurés ont été menés auprès de femmes présentant des antécédents de violences sexuelles dans l'enfance ou âge adulte. Les thématiques abordées étaient la santé gynécologique, le suivi gynécologique et les violences subies.



Résultats. Les femmes interrogées (20-60 ans) présentaient une insertion professionnelle et un niveau d'études élevés. Les violences avaient été souvent commises par un proche ou une connaissance. Pour les femmes interrogées, le moindre recours au soin était motivé par une volonté d'éviter l'examen gynécologique. Chez les femmes ayant un suivi régulier, la volonté de correspondre à la norme expliquait leur besoin d'un suivi gynécologique similaire à celui des femmes n'ayant jamais subi de violences. Enfin, certains parcours étaient marqués par des recours multiples au soin gynécologique pour des plaintes aux motifs identiques. Les femmes interrogées attendaient que les professionnels identifient spontanément les violences subies et reconnaissent les conséquences gynécologiques attribuées à ces violences.



Conclusion. Les différences de niveaux de recours au soin gynécologique étaient liées aux caractéristiques des violences et à leurs effets perçus sur la santé gynécologique. Il serait intéressant d'élargir cette recherche en examinant les parcours de soin de femmes présentant d'autres caractéristiques socio-économiques. Une étude quantitative permettrait de mesurer l'association entre les violences et le recours au soin gynécologique.

Language: fr