Abstract

INTRODUCTION: In contrast to most other countries, in Hungary, suicide rates increased significantly in the first year (March to December 2020) of the COVID-19 epidemic. Worldwide, the burden of emergency health care tended to decrease in the first period of the pandemic. The main goal of the present research was to assess how the number of suicidal deliberate self-poisoning has changed in the first two years of the pandemic compared to the trend of the previous years (before March 2020) in the capital of Hungary, Budapest, and in Pest County (population approx. 3 million).



METHODS: In our retrospective cross-sectional study, we analyzed the results of emergency psychiatric evaluations of patients admitted to the Péterfy Hospital Emergency Department and Clinical Toxicology due to self-intoxication. From the data stored in the hospital's electronic health care system, we recorded two variables: suicidal self-poisoning, that is, suicide attempt, and the gender of the patient. Interrupted time series analysis was used, which relied on negative binomial regression estimates. In addition, the leveling in the trends was examined by changepoint detection.



RESULTS: In males, suicide attempts decreased by 16.6% compared to the pre-pandemic period (p<0.001). A similar and significant decrease was observed in females and the overall population. The trend change took place in August 2020 for women and the total population, and in October for men.



CONCLUSIONS: It is suggested that people who have undergone a non-violent drug self-poisoning suicide attempt are less likely to call for help, such as an ambulance. Alternatively, fewer had attempted suicide because they did not want to be hospitalized. This hypothesis is supported by the fact that the change in the examined trend (August and October) coincides with the beginning of the second wave of the epidemic in Hungary.



===



Bevezetés: Magyarországon, szemben a legtöbb más országgal, a COVID-19 járvány elsô évében (2020. márciustól decemberig) jelentôsen emelkedtek az öngyilkossági halálozási adatok. Az egészségügyi ellátórendszeren belül a sürgôsségi betegellátás leterheltsége a járvány elsô idôszakában világszerte inkább csökkent. Kutatásunk fô célja annak felmérése volt, hogy a szándékos önmérgezéses öngyilkossági kísérletek száma miként változott a járvány elsô két évében a megelôzô (2020. március elôtti) évek trendjéhez képest Budapesten és Pest megyében.

Módszer: Retrospektív keresztmetszeti vizsgálatunkban a 2019. január 1. és 2021. december 31. között a Péterfy Sándor utcai Kórház Sürgôsségi Betegellátó Osztályon és Klinikai Toxikológiára önmérgezés miatt beszállított páciensekrôl készült pszichiátriai konzíliumi véleményeket elemeztük. A kórház elektronikus egészségügyi rendszerében tárolt véleményekbôl két adatot rögzítettünk: a szuicid célú önmérgezés tényét és a páciens nemét. Megszakított idôsor elemzést alkalmaztunk, melyhez negatív binomiális regresszió becsléseire támaszkodtunk. A trendekben megmutatkozó szint eséseket changepoint detektálással vizsgáltuk.

Eredmények: A férfiaknál a járvány elôtti idôszakhoz képest a kísérletezôk száma 16,6%-kal csökkent (p<0,001). A nôknél és a teljes populációban is hasonló mértéku és szignifikáns mérséklôdést tapasztaltunk. A trendváltozásra a nôk és a teljes populáció esetében 2020 augusztusában, a férfiak esetében októberében került sor.

Következtetések: Felvethetô, hogy a nem violensnek mondható gyógyszeres önmérgezéses szuicid kísérleten átesett emberek is kisebb valószínuséggel hívtak segítséget, például mentôt, vagy eleve kevesebben kísérleteztek, mert a fertôzéstôl való félelem miatt nem szerettek volna kórházba kerülni. Ezt támasztja alá az, hogy a vizsgált trendben a változás (augusztus és október) egybeesik a járvány magyarországi második hullámának kezdetével.

Language: hu