Introduction. Fatigue driving is one of the main causes of accidents. According to statistics, up to 30% of road traffic accidents occur due to driving in a state of fatigue or tiredness. To prevent the onset of accidents and injuries to drivers, it is necessary to study the functional capabilities of employees in order to optimize work modes and justify the duration of the working day depending on age and health group.



The aim of the work is to study changes in the psychophysiological state of drivers of light vehicles of different age groups in the dynamics of work shifts.



Materials and methods. To assess the work intensity of drivers, an analysis of the indicators of the central nervous and cardiovascular systems was carried out. Assessment of the state of the central nervous system was determined using a blank test with Landolt rings and a complex visual-motor reaction. The state of the cardiovascular system was determined by blood pressure indicators by the Korotkov method, registration of heart rate, the index of functional changes in the circulatory system according to Baevsky was calculated. A hygienic assessment of the heaviness and intensity of the labor process was carried out according to the Guidelines R 2.2.2006-05.



Results. According to the results of the hygienic assessment, it was found that the work of drivers of light vehicles corresponds to class 3.1 in terms of heaviness and class 3.2 in terms of the intensity of the labor process. In the dynamics of the drivers' daytime work shifts, a deterioration in the indicators of attention and reaction speed was revealed. It was found that the highly stressful work of drivers negatively affects the indicators of body systems, this is confirmed by high levels of diastolic, systolic pressure and an increase in heart rate during the entire work shift, which exceed the physiological norms of working stress.



Conclusion. The data obtained indicate an overstrain of the body of drivers of passenger vehicles in the dynamics of the entire period of their examination, which, with chronic exposure, can contribute to the development of industrial-related diseases of the cardiovascular system. It is necessary to further develop recommendatory documents for specific categories of drivers of light vehicles, containing a system of preventive measures aimed at maintaining their performance during the work shift, which can include both a specialized set of physical exercises, gymnastics for the eyes, and methods of self-regulation and relaxation, used to normalize sleep, relieve stress, restore psychophysiological state, etc.



