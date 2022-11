Abstract

OBJECTIVES: to identify factors associated with the use of psychoactive substances among professional truck drivers.



METHODS: cross-sectional study that investigated the use of at least one psychoactive substance and its association with sociodemographic, occupational, and health characteristics in 354 professional truck drivers. Researchers collected data through face-to-face interviews using forms. Multiple regression analyzes estimated prevalence ratios (PR) and respective 95% confidence intervals (95%CI).



RESULTS: lower family income (PR: 2.03; 95%CI: 1.08-3.83), symptoms of insomnia (PR: 2.18, 95%CI: 1.46-3.26), and long working hours (PR: 1.95, 95%CI: 1.30-2.92) independently associated with the use of at least one psychoactive substance.



CONCLUSIONS: a set of sociodemographic, occupational, and health variables acts at distinct levels and is independently associated with the use of psychoactive substances among professional truck drivers.



Objetivos:



identificar factores relacionados al uso de psicotrópicos entre motoristas profesionales de camión.

Métodos:



estudio transversal que investigó el uso de por lo menos un psicotrópico y su relación con características sociodemográficas, ocupacionales y de salud en 354 motoristas profesionales de camión. La recolecta se basó en entrevistas frente a frente con uso de formularios. Análisis de regresión múltiple estimaron razones de prevalencia (RP) y respectivos intervalos de 95% de confianza (IC95%).

Resultados:



menor renta familiar (RP: 2,03; IC95%: 1,08-3,83), síntomas de insomnio (RP: 2,18; IC95%: 1,46-3,26) y jornada de trabajo larga (RP:1 ,95; IC95%: 1,30-2,92) se relacionaron de manera independiente al uso de por lo menos un psicotrópico.

Conclusiones:



un conjunto de variables sociodemográficas, ocupacionales y de salud actúa en diferentes niveles y se relaciona de manera independiente al uso de psicotrópicos entre motoristas profesionales de camión.



Descriptores:

Drogas Ilícitas; Vehículos a Motor; Enfermería del Trabajo; Salud Laboral; Estudios Transversales

