Abstract

The Covid-19 pandemic has also brought with it massive restrictions for sport and especially for winter sports. At times it was no longer even possible to think about doing sports, apart from individual sports activities outdoors. In professional sports, exercise in the "bubbles" was soon possible again in principle. However, mass sport could only be established again slowly and after numerous ongoing adjustments to the hygiene concepts. Of course, this has led to a significant decrease in sports injuries in the past winter seasons, which every sports orthopedist and trauma surgeon has noticed in practice. For the coming season, it is hoped that the basic hygiene measures will be largely normalized so that major sporting events, such as B. the Hahnenkamm race in Kitzbühel, can also take place again with public participation. This means that the excitement and enthusiasm on site can finally be carried into the athlete's heart again. Even in mass sports, no restrictions are to be expected for the coming winter sports season, at least for the time being - the possible consequences of the energy crisis not being taken into account.



With the return to sporting normality, the number of injuries will inevitably increase again. The last accident statistics from the ASU (analysis center for ski accidents) come from the 2019/2020 season, since a survey in the following years was not useful due to the completely changed framework conditions. It is precisely such surveys on a large scale by accident insurers or professional associations that provide valuable data that go well beyond the determination of simple incidences and thus open up the possibility for scientists and clinicians, e.g. B. Correlate changes in injury patterns with changed technology, new material or other external factors.



Meticulously collected data from professional sports provide us with additional insights, thanks to the contribution of Karlheinz Waibel (national science coach of the German Ski Association) and Manuel Köhne (head team doctor of the German Ski Association). This look beyond the "medical box" shows us not only the exciting developments in competitive sports but also possible future developments that may be relevant for sports in general. If we think of developments such as B. the disc brakes from motorsport/Formula 1, which could save countless lives with their introduction into normal automobile construction, one can see what great knowledge and potential the research and scientific support of professional sports can have for the general public. Because there is no doubt that the best therapy for an injury is its prevention. [Google translate traslation]



Die Covid-19-Pandemie hat auch für den Sport und ganz besonders für den Wintersport massive Einschränkungen mit sich gebracht. Phasenweise war bis auf eine individualsportliche Betätigung im Freien an die Ausübung von Sport gar nicht mehr zu denken. Im Profisport war eine Ausübung in den "Bubbles" bald wieder vom Grundsatz her möglich. Der Breitensport konnte jedoch erst langsam und nach zahlreichen fortwährenden Anpassungen der Hygienekonzepte wieder etabliert werden. Selbstverständlich führte dies in den vergangenen Wintersaisons zu einem deutlichen Rückgang der Sportverletzungen, was jeder Sportorthopäde und Unfallchirurg in der Praxis bemerkt hat. Für die kommende Saison ist nun auf eine weitgehende Normalisierung unter Beibehaltung der Basishygienemaßnahmen zu hoffen, so dass sportliche Großevents, wie z. B. das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, auch wieder unter Publikumsbeteiligung stattfinden können. Damit kann auch endlich wieder die Spannung und die Begeisterung vor Ort ins Sportlerherz getragen werden. Auch im Breitensport sind zumindest aktuell keine Einschränkungen für die kommende Wintersportsaison zu erwarten - die möglichen Folgen der Energiekrise außer Acht gelassen.



Mit der Rückkehr in eine sportliche Normalität werden zwangsläufig auch die Verletzungszahlen wieder steigen. Die letzte Unfallstatistik der ASU (Auswertungsstelle für Skiunfälle) stammt aus der Saison 2019/2020, da in den Folgejahren eine Erhebung aufgrund der völlig veränderten Rahmenbedingungen nicht sinnvoll war. Gerade solche Erhebungen in der breiten Masse durch Unfallversicherer oder Berufsgenossenschaften liefern wertvolle Daten, die deutlich über die Feststellung einfacher Inzidenzen hinausgehen und somit Wissenschaftlern und Klinikern die Möglichkeit eröffnen, z. B. Änderungen der Verletzungsmuster in Bezug zu setzen mit geänderter Technik, neuem Material oder anderen externen Faktoren.



Zusätzliche Erkenntnisse liefern uns akribisch erhobene Daten aus dem Profisport, in deren Auswertung wir Dank des Beitrags von Karlheinz Waibel (Bundestrainer Wissenschaft des Deutschen Skiverbandes) und Manuel Köhne (Leitender Mannschaftsarzt des Deutschen Skiverbandes) einen Einblick erhalten. Dieser Blick über den "ärztlichen Tellerrand" hinaus zeigt uns neben den spannenden Entwicklungen im Leistungssport auch mögliche zukünftige Entwicklungen, die für den Sport im Allgemeinen Relevanz haben können. Denken wir an Entwicklungen wie z. B. die Scheibenbremse aus dem Motorsport/der Formel 1, die mit ihrer Einführung in den normalen Automobilbau unzählige Menschenleben retten konnten, sieht man welch großes Wissen und Potenzial die Forschung und wissenschaftliche Begleitung des Profisports für die Allgemeinheit haben kann. Denn unbestritten ist die beste Therapie einer Verletzung deren Prävention.

