Abstract

OBJECTIVES: To describe the prevalence of different types of intimate partner violence and estimate how this relates to child development in a low-income country in Latin America. The relationship between intimate partner violence and childcare practices, including the use of physical punishment, was also examined.



METHODS: An observational study was conducted using data collected as a baseline for an impact evaluation of the National Early Childhood Program in Nicaragua between 2013 and 2014. The sample included 8921 children between 0 and 5 years and 7436 mothers or caregivers in municipalities with an extreme poverty rate of over 0.2.



RESULTS: The data revealed that 61% of mothers or caregivers reported controlling behavior by their partners, 50% suffered emotional violence, and 26% suffered physical violence at some point in their lives. Furthermore, the data demonstrated that children exposed to intimate partner violence displayed greater behavioral problems and delayed language and social-emotional development. These children are also more likely to be born prematurely and to have incomplete vaccination schedules. Finally, homes exposed to intimate partner violence are more likely to create more hostile and unsafe environments for children.



CONCLUSIONS: The results reflect the magnitude of intimate partner violence and its detrimental effects on children. Public policies need to be devised and implemented not only to prevent this behavior and mitigate sequelae in exposed children but also to curb the intergenerational transmission of violence.



Objetivos. Describir la prevalencia de diferentes tipos de violencia por parte de la pareja íntima, y estimar cómo esta se relaciona con el desarrollo infantil de los niños expuestos, en un país de bajos ingresos en Amé- rica Latina. También estimamos la relación entre la violencia por parte de la pareja íntima y las prácticas de cuidado infantil, incluyendo el uso de castigo físico. Métodos. Se hizo un estudio observacional, utilizando datos recolectados como línea de base para una eva- luación de impacto del Programa Nacional de Primera Infancia en Nicaragua entre 2013 y 2014. La muestra cuenta con 8 921 niños de entre 0 y 5 años y 7 436 madres o cuidadoras, ubicados en municipios que tienen un índice de pobreza extrema mayor a 0,2. Resultados. Los datos indican que el 61% de las madres o cuidadoras ha reportado comportamientos con- troladores de sus parejas, el 50% ha sufrido violencia emocional y el 26% ha sufrido violencia física alguna vez en su vida. Además, los datos muestran que los niños expuestos a violencia por parte de la pareja íntima muestran un peor comportamiento, y mayores rezagos en el desarrollo del lenguaje y el desarrollo social-indi- vidual. También muestran mayores probabilidades de nacimientos prematuros, y son más propensos a tener un esquema de vacunación incompleto. Por último, es más probable que los hogares expuestos a violencia por parte de la pareja íntima sean un ambiente más hostil y poco seguro para los niños.



CONCLUSIONes. Los resultados reflejan la magnitud de la violencia por parte de la pareja íntima y cómo esta afecta negativamente a los niños. Consecuentemente, es importante que se diseñen e implementen políticas públicas de prevención de esta conducta para evitar las secuelas que generan en los niños y frenar su trans- misión intergeneracional.

