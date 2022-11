Abstract

Gun control has been a relevant political issue in Brazil for over twenty years. The first goal of this article is to understand and explain this unusual prominence in the political agenda. The second is the empirical verification of a proposed modification for John Kingdon's Multiple Streams Framework that may allow a more appropriate application to the Latin American context.



FINDINGS suggest that proponents of both gun control and gun liberalization were able to exploit the rise in homicides and their close relations to legislators and presidents to couple the streams together and systematically reintroduce the issue in the agenda. The process was marked by the strong influence of opposing interest groups, whereas political parties and public opinion played a secondary role. In consequence, the agenda-setting process mirrored a political stream that acknowledges how legislatures and political parties are frequently weak in Latin America, while special interests can have a major influence over executives that dominate policymaking.



===



O controle de armas tem sido uma questão política relevante ao Brasil durante mais de 20 anos. O primeiro objetivo deste artigo é compreender e explicar a inusitada importância desse assunto na agenda política. O segundo é a verificação empírica de uma modificação proposta ao marco das correntes múltiplas de John Kingdon para melhorar sua aplicação em contextos latino-americanos. Os resultados sugerem que tanto os partidários de um maior controle de armas como os partidários de sua liberalização foram capazes de explorar o aumento dos homicídios e sua proximidade a legisladores e presidentes para unir as correntes e reintroduzir sistematicamente o assunto na agenda. O processo foi marcado pela forte influência de grupos com interesses opostos, ao mesmo tempo em que os partidos políticos e a opinião pública representavam um rol secundário. Em consequência, o processo de constituição da agenda refletiu uma corrente política que reconhece como as legislaturas e os partidos políticos costumam ser débeis na América Latina, enquanto os grupos de interesses podem ter uma grande influência sobre os poderes executivos que dominam os processos de formulações de políticas.



controle de armas; Brasil; correntes múltiplas; estudo das políticas; configuração da agenda

Language: en