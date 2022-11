Abstract

OBJECTIVE: To evaluate swimming disorders in patients with Parkinson's disease (PD).



MATERIAL AND METHODS: During the pilot study, we examined 40 patients with PD, who were divided into two groups depending on the presence or absence of swimming disorders. The assessment on the Hoehn-Yahr scale in both groups ranged from 1 to 3. The severity of PD was assessed according to the unified Parkinson's disease scale of the International Society of Movement Disorders (MDS-UPDRS). The Montreal Cognitive Assessment Scale, the Hospital Scale of Anxiety and Depression, a new questionnaire of freezing when walking, a 6-minute walk test, the Eysenck Personality Questionnaire were administered.



RESULTS: Of 40 patients with PD, 60% reported swimming disorders. No association was found between swimming disorders and the severity of motor symptoms of PD. At the same time, an increased level of anxiety was noted in the group of patients with swimming disorders.



CONCLUSION: Further research is needed to study the mechanisms of the development of swimming disorders in PD.



===



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Оценить нарушения навыков плавания у пациентов с болезнью Паркинсона (БП).



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



В ходе пилотного исследования нами обследованы 40 пациентов с БП, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия или отсутствия нарушений навыков плавания. Оценка по шкале Хен--Яра в обеих группах колебалась от 1 до 3. Проводилась оценка степени тяжести БП по унифицированной шкале болезни Паркинсона Международного общества расстройств движений (MDS-UPDRS). Были использованы Монреальская шкала оценки когнитивных функций, госпитальная шкала тревоги и депрессии, новый опросник застываний при ходьбе, тест 6-минутной ходьбы, личностный опросник Айзенка.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Из 40 пациентов с БП 60% отмечали нарушения навыков плавания. Не было обнаружено связи между нарушениями навыков плавания и выраженностью двигательных симптомов БП. В то же время в группе пациентов с нарушениями навыков плавания отмечен повышенный уровень тревожности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Необходимы дальнейшие исследования для изучения механизмов развития нарушений навыков плавания при БП.

Language: ru