Abstract

INTRODUCTION: There is not much data on traumatic spinal cord injuries sustained during sports in Germany. This study aims to present the frequency of traumatic spinal cord injuries with neurological involvement within various sports over the past 22 years.



METHODS: This study is a retrospective evaluation of traumatic spinal cord injuries (tSCI) in sports sustained in the past 22 years. The study was performed by a German level 1 trauma centre with a department for spinal cord injuries. The files of inpatients treated in the years 1998 to 2020 were evaluated with regard to patients' histories and traumatic spinal cord injuries. In addition, injury location and gender distribution were recorded.



RESULTS: A total of 1630 patients with traumatic spinal cord injuries with neurological involvement were recorded. Of the 1630 patients, N=116 (7.1%) had had sports accidents. The age of this subpopulation was significantly younger at 41 years (p=0.05) than the age of the total group of tSCI at 50 years. A more detailed analysis of the sports injuries showed that in descending order equestrian sports (N=22), winter (N=18), air (N=16), motor sports (N=16) and cycling (N=15) were the most common causal factors for these particularly serious spinal injuries. As regards the distribution of the location of the spinal cord injury with a view to the type of sports practiced, a significant result was shown in aerial sports, with patients from this group mainly having had lumbar spine injuries (p <0.01), and in diving with cervical spine injuries (p=0). Gender distribution in the individual sports shows a significant difference in equestrian sports (male < female, p <0.01) as well as a significant difference in air sports (male > female, p = 0.05) and cycling (male > female, p=0.07).



CONCLUSION: In summary, equestrian sports is the most common cause of spinal cord injuries with neurological involvement in the sports sector with a higher proportion of female participants, although the proportion of female patients is smaller compared with male patients in the section of traumatic spinal cord injuries. Winter (N=18), air (N=16), motor sports (N=15) and cycling (N=15) come next in descending order.Patients with traumatic spinal cord injuries caused by sports accidents are significantly younger than the entirety of patients with traumatic spinal cord injuries.



Einführung Aktuell gibt es nur wenige Daten zu traumatischen Wirbelsäulenverletzungen mit neurologischer Beteiligung im Hinblick auf Sportunfälle in Deutschland. Ziel dieser Studie ist es, die Häufigkeit traumatischer Rückenmarksverletzungen, verursacht durch verschiedene Sportunfälle, aus den letzten 22 Jahren darzustellen.



Methoden Die vorliegende Studie ist eine retrospektive Auswertung traumatischer Rückenmarksverletzungen (tSCI) bei sportlicher Aktivität eines Level-1-Traumazentrums mit Abteilung zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen in Deutschland der letzten 22 Jahre.



Die Akten der in den Jahren 1998-2020 behandelten Patient*innen wurden im Hinblick auf die Anamnese untersucht und diejenigen Fälle genauer betrachtet, bei denen es sich ursächlich um Sportaktivitäten handelte. Zusätzlich wurden Art und Schwere der Verletzung sowie die Geschlechtsverteilung erfasst.



Ergebnisse Insgesamt wurden 1630 Patient*innen mit traumatischen Wirbelsäulenverletzungen mit Rückenmarksbeteiligung eingeschlossen. Von diesen 1630 Patient*innen waren n=116 (7,1%) Sportunfälle. Das Alter dieser Subpopulation war mit 41 Jahren signifikant jünger (p=0,05) als die Gesamtgruppe der tSCI mit 50 Jahren. Eine detailliertere Analyse der Sportverletzungen ergab, dass in absteigender Reihenfolge Reit- (n=22), Winter- (n=18), Luft- (n=16), Motor- (n=16) und Radsport (n=15) die häufigsten ursächlichen Faktoren für diese besonders schweren Wirbelsäulenverletzungen waren. Bei der Verteilung der Lokalisation der Wirbelsäulenverletzung in Bezug auf die Art des ausgeübten Sports zeigte sich im Luftsport ein signifikantes Ergebnis, wonach sich die Patient*innen dieser Gruppe hauptsächlich Verletzungen der Lendenwirbelsäule zuzogen (p<0,01). Die Geschlechterverteilung der einzelnen Sportarten zeigt im Pferdesport (männlich < weiblich, p < 0,01), im Luftsport (männlich > weiblich, p = 0,05) und im Radsport (männlich > weiblich, p = 0,07) signifikante Ergebnisse.



Fazit Zusammengefasst ist vor allem Reitsport beim weiblichen Geschlecht in der Kategorie Sportverletzungen am häufigsten ursächlich für traumatische Wirbelsäulenverletzungen, obwohl Frauen insgesamt einen deutlich geringeren Anteil der Patient*innen mit traumatischen Wirbelsäulenverletzungen einnehmen als Männer. Ferner führen Winter- (n=18), Luft- (n=16), Motor- (n=15) und Radsport (n=15) zu häufigen traumatischen Wirbelsäulenverletzungen im Sportsektor. Patient*innen mit traumatischen



Wirbelsäulenverletzungen mit spinaler Beteiligung bedingt durch Sportunfälle waren signifikant jünger als diejenigen der Gesamtheit aller traumatischer Wirbelsäulenverletzungen.

