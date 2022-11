Abstract

While the perpetrators of incestuous assaults are found in families from all social, cultural and professional categories, the vast majority of them have common characteristics. Linda Tromeleue, a psychologist and family therapist, works in the prison integration and probation service, particularly with incestuous paedocriminals who have been tried and sentenced. She describes their personality traits and the process established to carry out their transgressive acts, often for years.



Alors que les auteurs d'agressions incestueuses se trouvent dans des familles issues de toutes les catégories sociales, culturelles et professionnelles, ils présentent, en grande majorité, des caractéristiques communes. Linda Tromeleue, psychologue et thérapeute familiale, intervient en service pénitentiaire d'insertion et de probation, notamment auprès de pédocriminels incestueux, jugés et condamnés. Elle décrit leurs traits de personnalité et le processus établi, pour mettre en œuvre leur passage à l'acte transgressif, souvent pendant des années.

Language: fr