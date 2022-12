Abstract

OBJECTIVE: To determine an effect of CD38 on the regulation of oxytocin (OT) production and to identify psychosocial characteristics according to the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) in adolescent schoolchildren. MATERIAL AND METHODS: The study included 308 adolescents, aged 11-18 years, of an unbiased school sample from three large cities of Central Siberia (Krasnoyarsk, n=194; Abakan, n=76; Kyzyl, n=38). All participants were Russian. The ethnicity was determined by mother's descent. Psychological study using SDQ and analysis of gene polymorphisms in DNA from saliva samples were carried out. Genotyping was performed using TaqMan allele discrimination technology with TaqMan probes (DNA synthesis, Russia) using real-time polymerase chain reaction and Rotor-Gene 6000 (Corbett Life Science, Australia). Data were analyzed using Statistica v.10 software.



RESULTS: In adolescence, the high activity of the OT pathway can cause a number of negative effects, such as emotional instability ("Emotional problems" (p=0.048), "Goodman total score" (p=0.057), "Hyperactivity" (p=0.075). The differences are statistically significant (p≤0.05)) in young (11-14 years old) adolescent girls who carry the A allele for rs3796863 polymorphism. Similar gender differences are characteristic and have been described for other populations. The distribution of the CD38 rs3796863 genotypes was similar to that in Caucasians. In adolescence, OT production decreases in comparison with the prepubertal period, and there are gender differences in its concentration in biological liquids towards an increase in girls compared to boys. In addition, the medians of individual SDQ scales differed significantly between boys and girls in our sample.



CONCLUSION: Our results support the hypothesis of excessive social sensitivity mediated by OT, which may lead to some gender- and age-dependent psychosocial problems.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Определение воздействия CD38 на регуляцию продукции окситоцина (ОТ) и выявление психосоциальных характеристик по "Опроснику успехов и трудностей" (SDQ) у школьников-подростков.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



В настоящем исследовании было проведено психологическое (SDQ) и генетическое тестирование (образцы слюны) 308 подростков 11--18 лет несмещенной школьной выборки в трех крупных городах Центральной Сибири (Красноярск, n=194; Абакан, n=76; Кызыл, n=38). Национальность всех включенных в исследование подростков -- русские (верифицировано по национальности матери). Генотипирование проводили по технологии дискриминации аллелей TaqMan с использованием зондов TaqMan ("ДНК-синтез", Россия) с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени (кПЦР).



РЕЗУЛЬТАТЫ



Установлено, что в подростковом периоде высокая активность пути ОТ может вызывать ряд негативных эффектов, таких как эмоциональная неустойчивость ("Эмоциональные проблемы" (p=0,048), "Общий балл Гудмана" (p=0,057), "Гиперактивность" (p=0,075)). Различия статистически достоверны (p≤0,05) у девочек-подростков (11--14 лет) в случае носительства аллеля А rs3796863. Подобные гендерные различия были описаны для других популяций. Частоты распределения генотипов CD38 rs3796863 соответствовали частотам, характерным для европеоидных популяций. В подростковом возрасте продукция ОТ снижается в сравнении с допубертатным периодом и появляются половые различия его концентрации в биологических средах в сторону увеличения у девочек в сравнении с мальчиками. К тому же медианы отдельных шкал SDQ значительно отличались у мальчиков и девочек в нашей выборке.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Результаты подтверждают гипотезу чрезмерной социальной чувствительности, опосредованной ОТ, которая может привести к некоторым психосоциальным проблемам, зависящим от пола и возраста.

