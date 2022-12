Abstract

OBJECTIVE: Improve the quality of life of patients with severe hand trauma. MATERIALS AND METHOD: A retrospective study was carried out from August, 1(st), 2017, to May 31(st), 2020, at the emergency department of a private clinic in Abidjan. Were included in this study all patients with severe hand trauma who had undergone emergency surgery with a quality-of-life assessment time of over six months after surgery. The data were reported on a structured and standardized survey form.



RESULTS: We analyzed 36 patients, with average age of 38.6 years (min. 8, max. 71 years). The population study was predominantly male with a sex ratio of 17. 92% of patients were right-handed, and in 53% of cases, the trauma involved the dominant hand. 64.2% of the patients were manual workers. In 83.3% of the cases, the patients had no difficulty in writing. Patients had no difficulty in washing or drying their hair 88.9% of the time. Eighty-nine percent of the patients no longer felt pain. The patients didn't feel any weakness in the hand in 72.2% of the cases and in 63.9% of the cases there was no stiffness in the hand. Only 5.6% of the injured felt their health was poor and 83.3% of patients strongly disagree with feeling less valuable, less confident, or even less capable because of the trauma. 72% of patients were incapacitated for work between 5 and 15 weeks. 80.6% of trauma victims had no loss of income, and 88.9% of patients kept their previous jobs. 83.3% of patients did not experience any social discomfort.



CONCLUSION: The patients had a good quality of life despite the severity of hand injuries they had due to early and adequate management combined with good physiotherapy.



===



Objectif



Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients qui ont un traumatisme grave de la main.

Matériel et méthodes



Étude rétrospective descriptive qui a été effectuée sur une période allant du 1er Août 2017 au 31 Mai 2020 dans le service des urgences d'une clinique privée d'Abidjan. Ont été inclus tous les patients qui présentaient un traumatisme grave de la main et qui ont été opérés en urgence avec un délai d'évaluation de la qualité de vie supérieur à six mois. Les données étaient reportées sur une fiche d'enquête structurée et standardisée.

Résultats



Il s'agissait de trente-six (36) patients dont l'âge moyen était de 38,6 ans avec des extrêmes de 8 ans et 71 ans. Ils étaient à prédominance masculine avec un sex-ratio de 17. Les droitiers représentaient 92 % des patients et dans 53 % des cas, le traumatisme intéressait la main dominante. Les patients étaient des travailleurs manuels dans 64,2 % des cas. Dans 83,3 % des cas, les patients n'éprouvaient aucune difficulté à écrire. Les patients n'éprouvaient aucune difficulté à se laver ou se sécher les cheveux dans 88,9 % des cas. Quatre-vingt-neuf pour-cent des patients ne ressentaient plus de douleurs. Les patients ne ressentaient aucune faiblesse dans la main dans 72,2 % des cas et dans 63,9 % des cas, ils n'avaient aucune raideur dans la main. Dans 5,6 % des patients estimaient avoir une santé médiocre et 83,3 % d'eux ont affirmé n'être pas du tout d'accord avec le fait se sentir moins utile, moins confiant ou encore moins capable à cause du traumatisme. Soixante-douze pour-cent des patients avaient une incapacité de travail entre 5 et 15 semaines. Dans 80,6 % des cas, les patients n'ont eu aucune perte de revenu et 88,9 % ont conservé leur emploi antérieur. Au plan social, 83,3 % des patients n'éprouvaient aucune gêne sociale.

Conclusion



Les patients avaient une bonne qualité de vie malgré les lésions graves qu'ils ont eu du fait d'une prise en charge précoce et adéquate associée à une bonne kinésithérapie.

Language: fr