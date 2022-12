Abstract

OBJECTIVE: To study the incidence and structure of combat gunshot surgical trauma received during the 2(nd) Karabakh War and to analyze the results of treatment of these victims. MATERIAL AND METHODS: We analyzed surgical treatment of 60 victims with combat gunshot surgical trauma received during the 2(nd) Karabakh war. In 25 (41.7%) victims, injury occurred as a result of mine-explosive trauma. These victims were divided into 3 groups depending on mechanism of mine-explosive injury. The 1(st) group included 7 (28%) patients who received mine-explosive injury due to indirect (propelling) effect of blast wave. The 2(nd) group included 14 (56%) victims in whom mine-explosive injury was caused by non-contact (distant) impact of mine fragments. The 3(rd) group consisted of 4 (16%) patients whose mine-explosive injuries were caused by direct impact of explosion factors on various anatomical areas. Patients were also ranked into 3 groups depending on the nature and severity of mine-explosive injury: wounded with isolated injuries (n=16, 64%), wounded with concomitant injuries (n=2.8%), wounded with combined and multiple injuries (n=7, 28%).



RESULTS: Most patients underwent organ-sparing procedures. Resections were performed only in 4 cases (splenectomy - 3, nephrectomy - 1). Postoperative complications developed in 23 (38.3%) wounded (suppuration of postoperative wounds - 13, post-traumatic pleuritis - 5, clotted hemothorax - 2, subphrenic abscess - 1, phlegmon of perineum and perianal region - 2). Mortality rate was 1.7%.



CONCLUSION: Timely sorting and evacuation of victims, early qualified surgical care and correct postoperative management with monitoring of vital functions can improve the results of treatment of victims with mine-explosive trauma. Autologous skin grafting for extensive defects and closure of colostomy with restoration of colon continuity were essential in rehabilitation of these patients.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Изучение частоты и структуры боевой огнестрельной минно-взрывной травмы (МВТ), полученной во 2-й Карабахской войне, и анализ результатов лечения раненых с МВТ.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



В основу работы положен анализ результатов хирургическогого лечения 60 раненых с боевой огнестрельной хирургической травмой. У 25 (41,7%) пострадавших ранение произошло в результате МВТ. В зависимости от механогенеза МВТ раненые разделены на три группы. В 1-ю группу включены 7 (28%) из 25 раненых, которые получили МВТ вследствие непрямого (метательного) воздействия взрывной волны. Во 2-ю группу вошли 14 (56%) раненых, у которых МВТ была вызвана неконтактным (дистантным) воздействим осколков мин. Третью группу составили 4 (16%) раненых, у которых МВТ была вызвана непосредственным воздействием факторов взрыва на различные анатомические области. С учетом характера и тяжести МВТ раненые ранжированы на три группы: а) с изолированными повреждениями (16 (64%)); б) с сочетанными повреждениями (2 (8%)); в) с комбинированными и множественными повреждениями (7 (28%)).



РЕЗУЛЬТАТЫ



У большинства раненых выполняли органосохраняющие операции. Органоуносящие вмешательства произведены лишь у 4 раненых: спленэктомия у 3, нефрэктомия у 1. Послеоперационные осложнения развились у 23 (38,3%) раненых: нагноение послеоперационных ран у 13, посттравматический плеврит у 5, свернувшийся гемоторакс у 2, поддиафрагмальный абсцесс у 1, флегмона промежности и перианальной области у 2. Летальность составила 1,7%.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Организация своевременной сортировки и эвакуации раненых и оказание ранней квалифицированной хирургической помощи, а также правильное ведение послеоперационного периода с мониторингом витальных функций позволяют улучшить результаты лечения раненых с МВТ. Аутодермопластика обширных раневых дефектов и ликвидация колостомы с восстановлением непрерывности толстой кишки являлись одними из основных составляющих комплексной системы реабилитации раненых данной категории.

