Abstract

INTRODUCTION: hip fracture is the most common fracture in the elderly and its negative impact in functionality, life quality and expectancy are widely described. In Mexico, resources, infrastructure and programs for its attention are few and deficient. Associated factors to a better functional and life prognosis had been described in heterogeneous ways. The main objective of this work is to determine the associated factors to a better functional recovery and less mortality three months after hip fracture in the elderly. MATERIAL AND METHODS: geriatric assessment was performed in all older adult patients admitted to the hospital with hip fracture. Telephone monitoring was done three months after hospital discharge. Survival, Barthel index, and March Capacity Evaluation Scale (FAC) was interrogated. Descriptive analysis of the variables was performed. For outcomes measures, univariate analysis was done, since data didn't have normal distribution. Age and Barthel index before fracture were included in linear regression model to evaluate impact over mortality and march capacity.



RESULTS: three-month mortality was of 26.3% of the patients, with in- hospital hyponatremia as a risk factor (OR, 3.87, p = 0.03). The median difference in pre fracture and post fracture Barthel index was -25 points (-5010). The variables associated with worse functional outcome was patient´s expressed fear to walk again (p = 0.05) and cognitive impairment (p = 0.032). 47.4% of the patients could walk, most of them classified in FAC 4. 28% of the patients, reported walking impairment. Living in urbanity, fear to walk (OR, 4.83, p = 0.031) and malnutrition (OR, 5.52, p = 0.016) were significantly associated with walking impairment.



CONCLUSIONS: multifactorial intervention for better functional and survival outcomes three-months after hip fracture are needed, even more in middle-income countries.



Introducción: la fractura de cadera es la más común en el adulto mayor y tiene gran impacto negativo en funcionalidad, calidad y sobrevida. En México la infraestructura, recursos y programas para su atención son escasos. Los factores asociados, mejor pronóstico funcional y de vida han sido descritos de forma heterogénea. El objetivo principal del estudio fue determinar los factores asociados con mayor recuperación funcional y menor mortalidad a tres meses de la fractura de cadera en el adulto mayor.



Material y métodos: se realizó valoración geriátrica integral a todos los pacientes mayores hospitalizados por fractura de cadera. Se dio seguimiento telefónico a tres meses del egreso hospitalario para revaloración de funcionalidad. Se interrogó sobrevida, escala de Barthel y FAC. Se realizó un análisis descriptivo de las variables. Para la valoración de desenlaces se hizo análisis univariado, ya que los datos no presentaron una distribución normal. Se incluyó edad y Barthel previo a fractura en un modelo de regresión lineal para valorar impacto en mortalidad y deambulación.



Resultados: la mortalidad a tres meses fue de 26.3%, con hiponatremia intrahospitalaria como factor de riesgo (OR, 3.87, p = 0.03). La mediana de diferencia en puntaje de Barthel preoperatorio y postoperatorio fue -25 puntos (-5010). Las variables asociadas a un peor desenlace funcional fue el miedo a volver a caminar (p = 0.05) y deterioro cognitivo (p = 0.032). De los pacientes, 47.4% lograba deambular, la mayoría clasificados con FAC 4; 28% de los pacientes no lograron deambulación. Vivir en urbanidad, el miedo a volver a caminar (OR, 4.83, p = 0.031) y un tamizaje positivo para malnutrición (OR, 5.52, p = 0.016) se asociaron a mayor incapacidad.



Conclusiones: es importante la intervención multifactorial para lograr mejores resultados funcionales y de sobrevida tres meses posteriores a la fractura de cadera.

Language: es