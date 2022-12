Abstract

OBJECTIVE: To compare the motives of non-suicidal self-injurious behavior (NSSI) in terms of nosological affiliation, gender and age group. MATERIAL AND METHODS: Ninety-one patients, 80 women and 11 men, aged 13-24 years old, who independently applied to the SPbSPMU consulting center, were selected. The patients were examined clinically as well as using the Russian-language adapted version of the Inventory of Statements about Self-injury. The younger subgroup consisted of 54 people under the age of 18, another group of age above 18 numbered 37 participants. At the preliminary stage, patients with schizophrenia, organic mental disorders, etc were excluded. Based on the clinical and psychopathological assessment, 3 clinical groups were identified. The first group (n=50) consisted of patients under 18 years old with different subtypes of pubertal behavioral disorders (ICD-10 F91) and patients with emotionally unstable personality disorder (F60.3). The second group is represented by patients with mild or moderate depressive episodes (F32). The third group included patients with various eating disorders.



RESULTS: The selected groups did not differ by the age of patients, the age of onset of self-injurious behavior and its duration. There were also no differences in the leading types of NSSI depending on gender, age subgroup, or clinical diagnosis, which confirms the currently prevailing view on NSSI as a transnosological phenomenon. The motives of NSSI also did not differ depending on the nosological form. Gender and age differences in the motives of NSSI were revealed. In male patients, the motive of "sensations seeking" (p=0.037) and "peer-bonding" (p=0.036) significantly prevailed. In the younger age subgroup, the motives of "self-punishment" (p=0.032) and "peer-bonding" (p=0.026) prevail.



CONCLUSIONS: The nosological non-specificity of NSSI, which is manifested in the similarity of the age of onset, duration, types of NSSI and motives for committing them in different disorders, allows us to consider this phenomenon as a separate dimensional characteristic of a mental illness, more dependent on internal patterns, gender and age characteristics than on its nosological affiliation.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Сравнение мотивов несуицидного самоповреждающего поведения (НСПП) в зависимости от нозологической формы, пола и возрастной группы.



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



Отобран 91 пациент (80 -- женского и 11 -- мужского пола) в возрасте 13--24 лет, самостоятельно обратившийся в консультативный центр СПбГПМУ, обследованный клинически и с помощью самоопросника "Утверждения о самоповреждениях" (русскоязычный адаптированный вариант "Inventory of Statements about Self-injury"). Младшую подгруппу составили 54 пациента в возрасте до 18 лет, старшую -- 37 в возрасте 18 лет и старше. На предварительном этапе были исключены больные шизофренией, органическими психическими расстройствами и др. На основании клинико-психопатологической оценки выделены 3 клинические группы. Первую группу составили пациенты с разными подтипами пубертатных расстройств поведения в рамках рубрики F91 (младше 18 лет) и пациенты с эмоционально-неустойчивым расстройством личности (F60.3). Вторая группа представлена депрессивным эпизодом легкой или средней степени (F32). В 3-ю группу вошли пациенты с различными нарушениями пищевого поведения.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Выделенные группы не различались по возрасту пациентов, возрасту начала НСПП и его продолжительности. Не выявлено также отличий ведущих типов самоповреждений в зависимости от пола, возрастной подгруппы и клинического диагноза, что подтверждает на сегодняшний день взгляд на НССП как на транснозологический феномен. Мотивы НССП также не различались в зависимости от нозологической формы. Выявлены половые и возрастные отличия мотивов самоповреждений. У пациентов мужского пола достоверно преобладали мотивы "поиска новых ощущений" (p=0,037) и "сплочение со сверстниками" (p=0,036). В младшей возрастной подгруппе преобладал мотив "самонаказание" (p=0,032) и "сплочение со сверстниками" (p=0,026).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Выявленная нозологическая неспецифичность НССП, проявляющаяся в сходстве возраста начала, длительности, типов самоповреждений и мотивов их совершения при разных расстройствах позволяет рассматривать данный феномен в качестве отдельной дименсиональной характеристики психического заболевания, в большей степени зависящей от внутренних закономерностей, гендерных и возрастных особенностей, чем от его нозологической принадлежности.

