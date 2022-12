Abstract

OBJECTIVEs This article provides an overview of the approaches and instruments used to assess the risk of other-directed violence, with particular focus on risk formulation. Issues pertaining to the development and implementation of these instruments are briefly reviewed.



METHOD A critical analysis of the literature pertaining to the methods and current issues related to risk assessment of other-directed violence is proposed.



RESULTS Violence risk assessment instruments are used to manage offenders struggling with mental health issues. They help inform decisions regarding monitoring, supervision, treatment and sentencing in correctional and forensic mental health settings. There are different approaches to violence risk assessment and numerous instruments offered to professionals working in these settings. Considering the structured professional judgement (SPJ) tools, they have considerably evolved in the last years with regard to the types of violence and the methods used to assess and manage risk. Examples of these innovations include taking into consideration victim safety planning and strategies to facilitate risk communication such as scenario planning based on an explanatory framework informed by risk formulation. Risk formulation is a relatively new step in the administration SPJ tools, and invites users to go beyond documenting the presence and relevance of specific risk factors by allowing them to consider the nature and the etiology of violence in an individualized manner. Risk formulation integrates both relevant risk and protective factors that facilitate the process of scenario planning and the identification of successful risk management strategies.



CONCLUSION Although structured approaches to violence risk assessment of offenders struggling with mental health issues have become more and more frequent in many settings, some methodological and implementation issues still have to be tackled. In spite that these issues warrant further discussion based on new empirical data, their contribution to risk reduction and to the success of social rehabilitation of the individuals at the centre of these assessments is undeniable.



===



Objectifs Cet article propose un survol des méthodes et outils d'évaluation du risque de violence hétérodirigée et aborde la question de la formulation du risque de violence. Il se termine par un survol des différents enjeux relatifs au développement et à l'implantation de ces outils.

Méthode Une analyse critique de la littérature relative aux différentes méthodes et enjeux récents liés à l'évaluation du risque de violence hétérodirigée de clientèles judiciarisées est proposée.

Résultats L'évaluation du risque est au coeur des décisions relatives à la prise en charge des auteurs d'infractions qui ont des problèmes de santé mentale. Elle déterminera le niveau de surveillance et d'encadrement, le plan d'intervention, de même que l'accès aux mesures d'élargissement de la peine ou des conditions de détention en milieu hospitalier. Les méthodes et outils utilisés pour renseigner les professionnels de la santé et de la sécurité publiques sont nombreux. Ces outils ont beaucoup évolué, tant en ce qui concerne les thèmes considérés, que les méthodes d'évaluation, les stratégies combinatoires ayant une plus grande sensibilité aux enjeux liés aux victimes de violence et les moyens permettant une meilleure communication du risque de violence. Outre une meilleure compréhension de l'interface entre les facteurs de risque et de protection, des efforts devront être maintenant déployés afin de bonifier les connaissances à propos de l'exercice de formulation du risque. Cette étape invitera de plus en plus le professionnel à aller au-delà de la description de ce qui est déjà connu de l'individu et à dégager des énoncés concis sur la nature et l'étiologie de la violence. La formulation de risque devrait permettre d'améliorer la compréhension de la dynamique délictuelle de l'individu en permettant d'intégrer à la fois des facteurs de risque et facteurs de protection et planifier des scénarios de violence future qui faciliteraient, à leur tour, l'identification de stratégies de gestion du risque plus efficaces.

Conclusion Si l'évaluation structurée du risque et des besoins des auteurs d'infractions qui ont des problèmes de santé mentale est de plus en plus pratique courante chez les professionnels, plusieurs enjeux d'ordre méthodologique et d'implantation dans différents milieux de pratique demeurent. Malgré le fait que ces enjeux méritent une discussion plus approfondie basée sur plus des données empiriques, leur contribution au plan de la réduction du risque de violence et du travail menant à une réintégration sociale réussie des personnes évaluées est indéniable.



Mots-clés : évaluation du risque, jugement professionnel structuré, formulation du risque, violence hétérodirigée, problèmes de santé mentale

Language: fr