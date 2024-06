Abstract

BACKGROUND: Injury patterns in the area of the extremities following violence and war harbor many special features and require special attention. Destructive and complex defect injuries are often present, which necessitate elaborate and special reconstruction approaches, predominantly as part of a staged and multistaged procedure. RESEARCH QUESTION: In this context, special attention must be paid to the diagnostic options as an essential aspect, as a clear diagnosis means that targeted treatment steps can be planned and implemented. MATERIAL AND METHOD: The authors' experience in this field from military operations in Afghanistan, Iraq, the Republic of Mali, Kosovo and Georgia, as well as the core content of the Terror and Disaster Surgical Care (TDSC®) course on this topic, have been contextualized and incorporated. In addition, aspects of interdisciplinary cooperation with radiological and, in particular, nuclear medicine disciplines are taken into account in the daily routine.



RESULTS AND DISCUSSION: Extremity injuries in the context of violence and war are accompanied by complex bone and surrounding soft tissue defects due to the high energy impact. The principles of reconstruction familiar from everyday life can only be transferred one-to-one to a limited extent. The treatment pathways are often very long and complex and the questions of infection and tissue vitality must be answered again and again in stages. Interdisciplinary collaboration with the disciplines specialized in imaging procedures, particularly in the field of nuclear medicine, is one of the key building blocks for a successful treatment pathway.



===



Hintergrund



Verletzungsmuster im Bereich der Extremitäten nach Gewalt und Krieg bergen viele Besonderheiten in sich und bedürfen einer gründlichen Beachtung. Oft liegen destruierende und komplexe Defektverletzungen vor, die aufwendige und spezielle Rekonstruktionsansätze - überwiegend im Rahmen eines abgestuften und mehrzeitigen Vorgehens - notwendig machen.

Fragestellung



In diesem Kontext muss die besondere Aufmerksamkeit den diagnostischen Optionen als einem wesentlichen Aspekt geschenkt werden, da eine eindeutige Befundung dazu führt, dass zielgerichtete Therapieschritte geplant und umgesetzt werden können.

Material und Methode



Erfahrungen der Autoren zu diesem Themenfeld aus militärischen Einsätzen in Afghanistan, dem Irak, der Republik Mali, dem Kosovo und in Georgien ebenso wie Kerninhalte des Kurses Terror and Disaster Surgical Care (TDSC®) zu diesem Thema wurden kontextbezogen auf- und eingearbeitet. Überdies finden Aspekte der interdisziplinären Zusammenarbeit mit radiologischen und insbesondere nuklearmedizinischen Fachdisziplinen in der täglichen Routine Berücksichtigung.

Ergebnisse und Diskussion



Extremitätenverletzungen, verursacht durch Gewalt und Krieg, gehen aufgrund der hohen Energiewirkung mit komplexen Defektsituationen von Knochen und umgebenden Weichteilen einher. Die aus dem Alltag gewohnten Prinzipien der Rekonstruktion können nur bedingt eins zu eins übertragen werden. Vielmehr sind die Behandlungswege oft sehr lang und komplex, und abschnittsweise sind immer wieder die Fragen nach Infektionen und Gewebevitalität zu beantworten. In der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Fachdisziplinen, die auf bildgebende Verfahren spezialisiert sind - v. a. der Nuklearmedizin -, liegt einer der wesentlichen Bausteine des erfolgreichen Therapiewegs.

Language: de