Abstract

Resumo Introdução: O suicídio é um grave problema de saúde pública, ainda permeado de estigmas, fato que dificulta o registro desses eventos e o cuidado às pessoas envolvidas. Por se tratar de um acontecimento multicausal, a construção do cuidado perpassa por ações intersetoriais. Objetivo: Cartografar os elementos envolvidos no contexto de vida de uma mulher que tentou suicídio (usuária-guia), destacando os caminhos percorridos no processo de subjetivação e na produção de cuidado no seu território existencial. Método: Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a própria usuária-guia, amigos, familiares e profissionais de saúde. Esta pesquisa foi realizada no município de Icapuí-CE de agosto/2018 a março/2019. A análise baseou-se em conceitos da Filosofia da Diferença, da teoria de Michel Foucault e da Saúde Coletiva. Resultados: Os caminhos trilhados pela usuária-guia formaram seu território existencial, nesse processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Percebeu-se que a rede social foi sua maior proteção, mas também sua maior vulnerabilidade, perpassando por estigmas e identificações. Conclusões: Considerando o despreparo dos profissionais de saúde e da comunidade em lidar com o suicídio, aposta-se em programas permanentes e intersetoriais de prevenção, capacitação e amparo às pessoas envolvidas nesse contexto, além de práticas interprofissionais, principalmente na Atenção Primária à Saúde.

Language: pt