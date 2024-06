Abstract

First of all, we would like to thank you for your interest in our article "Improving the quality of life in older people with decline syndrome: the role of occupational therapy in Primary Care."



Our objective was to evaluate the effect of an occupational therapy intervention in users recently diagnosed with decline syndrome, characterized by a decrease in the Barthel and/or Lawton indices in the last month, and who, according to clinical criteria, were susceptible to improvement. We guide interventions to enhance independence and safe functionality in basic and instrumental daily activities. We collected sociodemographic variables and evaluated quality of life, home adequacy, physical mobility, balance, and walking speed using the Timed Up and Go Test (TUG), as you mention. We opted for this version instead of the Instrumented Timed Up and Go (iTUG) due to the objectives we had previously established, as well as the specific context in which our patients were located (home care). Furthermore, in primary care we did not have the inertial sensor equipment (IMU) or the necessary software to analyze the data obtained by these sensors.



En primer lugar, queremos agradecer su interés en nuestro artículo "Mejorando la calidad de vida en personas mayores con el síndrome del declive: el rol de la terapia ocupacional en Atención Primaria".



Nuestro objetivo era evaluar el efecto de una intervención de terapia ocupacional en usuarios diagnosticados recientemente con el síndrome del declive, caracterizado por una disminución en los índices de Barthel y/o Lawton en el último mes, y que, según criterio clínico, eran susceptibles de mejora. Orientamos las intervenciones para potenciar la independencia y la funcionalidad segura en las actividades cotidianas básicas e instrumentales. Recogimos variables sociodemográficas y evaluamos la calidad de vida, la adecuación del hogar, la movilidad física, el equilibrio y la velocidad de la marcha utilizando el Timed Up and Go Test (TUG), tal como mencionan ustedes. Optamos por esta versión en lugar del Instrumented Timed Up and Go (iTUG) debido a los objetivos que habíamos establecido previamente, así como al contexto específico en el que se encontraban nuestros pacientes (atención domiciliaria). Además, en atención primaria no contábamos con los equipos de sensores inerciales (IMU) ni con el software necesario para analizar los datos obtenidos por dichos sensores.

