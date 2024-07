Abstract

OBJECTIVE: To examine the influence of sleep quality on psychophysiological testing results and autonomic state in university students of both sexes with different habitual physical activity level. MATERIAL AND METHODS: One hundred and twenty-four 6(th) year medical students (88 women and 36 men) and 80 sport science students (42 women and 38 men) underwent a comprehensive psychophysiological study, including 7 tests: simple motor reaction, choice reaction, reaction under conditions of interference, reaction to a moving object, critical fusion frequency, as well as static and dynamic (by profile) dexterity tests. Autonomic status was assessed using heart rate variability, sleep quality and alertness were assessed based on self-report, and in athletes, using the Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQI).



RESULTS: In the male athletes' group with morning chronotype the sleep quality was better than in medical students. Only female medical students demonstrated a deterioration in praxis with an increase in the severity of evening features in the chronotype and a decrease in self-assessment of sleep quality. Increased sleepiness in the first half hour after awakening significantly reduced the quality of performance of psychometric tests in all subjects. The most informative was critical fusion frequency, which was lower in girls with "poor" sleep, as well as the reaction to a moving object. In addition, sympathetic drive was increased in female medical students with poor self-rated sleep quality.



CONCLUSION: A decrease in the quality of sleep in students causes fine motor impairment, mediated by sex, the level of habitual physical activity and circadian chronotype.



===



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ



Изучить влияние самооценки качества сна на показатели психометрического тестирования и вегетативный статус у студентов разных полов и уровня привычной двигательной активности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ



Представлены результаты обследования 124 студентов 6-го курса (88 девушек и 36 юношей), изучающих медицину, и 80 студентов (42 девушки и 38 юношей) специальности "физическая культура". Всем студентам проведено комплексное психофизиологическое исследование, включающее 7 тестов: простую двигательную реакцию, реакцию выбора, реакцию в условиях помехи, реакцию на движущийся объект, критическую частоту слияния мельканий, а также статическую и динамическую (по профилю) координациометрию. Вегетативный статус оценивали по данным вариабельности сердечного ритма, качество сна и активированности -- на основании самооценки, а у спортсменов -- с использованием Питтсбургского опросника качества сна (PSQI).

РЕЗУЛЬТАТЫ



Качество сна у юношей-спортсменов, у которых преобладал утренний хронотип, оказалось достоверно лучше, чем у медиков. Только у девушек-медиков обнаружено ухудшение праксиса при увеличении выраженности вечерних черт в хронотипе и снижении самооценки качества сна. Повышенная сонливость в первые полчаса после подъема выраженно снижала качество выполнения психометрических тестов у всех обследованных. Наиболее информативной оказалась критическая частота слияния мельканий, которая была ниже у девушек с "плохим" сном, а также реакция на движущийся объект. Кроме того, только у девушек с "плохим" сном наблюдалось повышение симпатического тонуса вегетативной нервной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Снижение качества сна студентов вызывает нарушения тонкой моторики, опосредованные фактором пола, уровнем привычной двигательной активности и циркадианным хронотипом.

Language: ru