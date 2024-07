Abstract

BACKGROUND: Many individuals reported the feeling of 'reaching their breaking point' due to the COVID-19 pandemic's continued restrictions in their daily lives. In Japan, students at all levels have been significantly affected since the spring of 2020 by COVID-19-based restrictions on school attendance, the shift to online courses, and a reduced demand for part-time work, resulting in students' mental and physical exhaustion.



Objective: The current prevalence of suicide among students should thus be promptly ascertained. It is important to discuss the necessity of such consideration in the Republic of Kazakhstan as well.



Materials and Methods: This study was determined the number of suicides committed by students in Tokyo during the years 2018-2020 and the reasons for those suicides; and this study was analyzed the changes in suicide motives in 2020 compared to those in 2018 and 2019. In addition, we considered the importance of the study using this method in the Republic of Kazakhstan and each city.



Results: Female students accounted for a greater proportion of suicides in 2020 compared to the earlier years. There were no appreciable changes in the motives for suicide by males and females in 2020 compared to 2018 and 2019.



Conclusions: Precise statistics regarding suicide during the COVID-19 pandemic are important, and suicide-prevention measures based on the context for suicide prior to the pandemic should be formulated in accord with the status of the pandemic in order to prevent suicides among students. Suicide-prevention specialists in various fields such as behavioral science and in government must continue to cooperate to combat the possibility of rising numbers of suicides as the pandemic continues. Since such study is still not enough in the world, it is better to carry out it in detail in the Republic of Kazakhstan.



===Актуальность: Многие люди сообщали о чувстве "достижения критической точки" из-за сохраняющихся

ограничений в их повседневной жизни из-за пандемии COVID-19. В Японии учащиеся всех уровней с весны 2020

года значительно пострадали из-за ограничений на посещение школ, связанных с COVID-19, перехода на онлайн-

курсы и снижения спроса на работу неполный рабочий день, что привело к умственному и физическому истощению

учащихся.

Цель: таким образом, следует незамедлительно установить текущую распространенность самоубийств среди

студентов. Важно обсудить необходимость такого рассмотрения и в Республике Казахстан.

Материалы и методы: В этом исследовании было определено количество самоубийств, совершенных

студентами в Токио в течение 2018-2020 годов, и причины этих самоубийств. Были проанализированы изменения в

мотивах самоубийств в 2020 году по сравнению с таковыми в 2018 и 2019 годах. Кроме того, мы рассмотрели

важность исследования с использованием этого метода в Республике Казахстан и каждом городе.

Результаты: На долю студенток в 2020 году приходится большая доля самоубийств по сравнению с

предыдущими годами. В 2020 году не произошло заметных изменений в мотивах самоубийств мужчин и женщин по

сравнению с 2018 и 2019 годами.

Выводы: Точная статистика самоубийств во время пандемии COVID-19 важна, и меры по предотвращению

самоубийств, основанные на контексте самоубийств до пандемии, должны быть сформулированы в соответствии со

статусом пандемии, чтобы предотвратить самоубийства среди учащихся. Специалисты по предотвращению

самоубийств в различных областях, таких как поведенческая наука и в правительстве, должны продолжать

сотрудничать, чтобы бороться с возможностью снижения роста числа самоубийств по мере продолжения пандемии.

Поскольку такого исследования в мире все еще недостаточно, лучше провести его детально в Республике

Казахстан.







