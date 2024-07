Abstract

OBJECTIVE: In this study we aimed to investigate the relationship between acute exposure to air pollution and suicide attempts in children.



Method: In this study, we retrospectively investigated over a 10-year period the likely relationship between suicide attempts in children, two air pollutants (PM10 and SO2), and meteorological factors affecting their life-endangering behavior.



Results: We have determined that every one-unit increase in air pollution level of PM10 increased the risk of suicide attemps 1,002 times in all cases (p=0.016). One unit increase in air pressure, relative humidity, and wind speed increased the risk of suicide attemps in all cases 1,064 (p=0.014), 1,012 (p=0.045), 1,400 (p<0.0001) times, respectively. No statistical significance was found wih respect to air pollution level of SO2.



Conclusion: This study revealed that even small increases in ambient air pollutant levels increased hospital admissions due to suicide attemps, and that meteorological conditions aggravating air pollution also act as predisposing factors.



Keywords: Air pollution, meteorological factors, suicide attempts



===



Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda akut hava kirliliği maruziyeti ile intihar girişimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.



Yöntem: Bu çalışmada retrospektif olarak, 10 yıllık bir süre içinde çocuklarda görülen intihar girişimleri ile iki hava kirletici faktör (PM10 ve SO2) ve bunları etkileyen meteorolojik faktörler arasındaki olası ilişki araştırıldı.



Bulgular: PM10 hava kirleticisi düzeyinde bir birimlik artışın tüm olgularda intihar girişim riskini 1.002 kat artırdığı saptanmıştır (p=0,016). Hava basıncı, nispi nem ve rüzgar hızında bir birimlik artış, tüm olgularda intihar girişim riskini sırasıyla, 1.064 (p=0,014), 1.012 (p=0,045), 1.400 (p<0,0001), kat artırmıştır. SO2 hava kirleticisi düzeyinde ise istatistiksel bir anlam saptanmadı.



Sonuç: Bu çalışma, ortamdaki hava kirletici düzeyindeki düşük seviyelerde bile artışların, intihar girişimi nedeniyle artan hastane başvurularıyla ilişkili olduğunu ve hava kirliliğini etkileyen meteorolojik faktörlerin bu sonucu etkilediğini ortaya koymuştur.



Anahtar kelimeler: Hava kirliliği, meteorolojik faktörler, intihar girişimleri