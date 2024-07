Abstract

AIM: Suicide attempts in children and adolescents are an increasing public health problem. In this study, we aimed to examine the characteristics of children and adolescents who presented to the pediatric emergency department with suicide attempt in detail.



Material and Method: This study was conducted by retrospectively analyzing the files of children aged 0-18 years who were admitted to the Pediatric Emergency Department of Ümraniye Training and Research Hospital between January 2018 and December 2022 due to suicide attempt.



Results: Of the 282 cases included in the study, 227 (80.5%) were girls and 55 (19.5%) were boys. The most common method was drug overdose (94.6%) followed by incision (1.7%). 85 patients had a history of psychiatric drug use, and 53 of them attempted suicide by taking the drug they used. The most common reason for suicide attempts is family conflict, accounting for 49.2%. The most common psychiatric diagnosis was major depressive disorder (42.9%). 105 (37%) children who completed emergency department treatment were consulted with child-adolescent psychiatrists and 12 (4.3%) children were referred to the psychiatric service.



Conclusion: When evaluating patients who present with a suicide attempt, it is thought that knowing the characteristics of the attempt may be useful in the course of treatment and in increasing the effectiveness of preventive health services.



Keywords: Suicide attempt, child, adolescent, psychiatry, pediatric emergency.





===



Amaç: Çocuk ve ergenlerde intihar girişimi artarak giden bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma- da; çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran çocuk ve ergenlerin özelliklerinin ayrıntılı incelenmesi amaçlanmıştır.



Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2018-Aralık 2022 tarih- leri arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran 0-18 yaş arası çocukların dosyalarının geriye dönük olarak incelen- mesiyle yapılmıştır.



Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 282 olgunun 227'si (%80.5) kız ve 55'i (%19.5) erkekti. En yaygın yöntem aşırı doz ilaç alı- mı (%94.6) ve ardından kesi (%1.7) idi. 85 hastanın psikiyatrik ilaç kullanım öyküsü vardı ve 53'ü kullandığı ilacı içerek in- tihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişimi için en yaygın neden aile içi çatışma olarak bulundu (%49.2). En yaygın psi- kiyatrik tanı majör depresif bozukluktu (%42.9). Acil servis tedavisi tamamlanan 105 (%37) çocuk, çocuk-ergen psiki- yatrisi ile konsülte edilmiş ve 12 (%4.3) çocuk da psikiyatri servisine sevk edilmiştir. S onuç: İntihar girişimi ile başvuran hastalar değerlendirilir- ken, girişimin özelliklerinin bilinmesinin tedavinin seyrinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasında faydalı olabileceği düşünülmektedir.



Anahtar Kelimeler: İntihar girişimi, çocuk, ergen, çocuk acil, psikiyatri