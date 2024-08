Abstract

Physical activity effectively treats depression and could reduce suicide attempts



A meta-analysis of randomized and controlled clinical trials carried out in 2023 found that the practice of supervised physical activity, on an individual or group basis, of moderate or high intensity, aerobic or muscular (with the exception of (activities combining body and mind such as yoga), reduced depressive symptoms in participating people with depression, with a number needed to treat of 2 and effectiveness comparable to first-line therapies, such as psychotherapy and medication1. Another meta-analysis of randomized controlled clinical trials, also carried out in 2023, revealed that practicing physical activity reduced suicide attempts in people with mental or physical illness2.



La pratique de l'activité physique traite la dépression de façon efficace et pourrait réduire les tentatives de suicide



Une méta-analyse d'essais cliniques randomisés et contrôlés réalisée en 2023 a trouvé que la pratique d'une activité physique supervisée, sur une base individuelle ou en groupe, d'intensité modérée ou élevée, aérobique ou musculaire (à l'exception d'activités alliant le corps et l'esprit comme le yoga), diminuait les symptômes dépressifs chez les personnes participantes atteintes de dépression, avec un nombre de sujets à traiter de 2 et une efficacité comparable aux thérapies de première intention, comme la psychothérapie et la médication1. Une autre méta-analyse d'essais cliniques randomisés et contrôlés, réalisée aussi en 2023, a révélé que la pratique d'une activité physique diminuait les tentatives de suicide chez les personnes atteintes de maladie mentale ou physique2.

